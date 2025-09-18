Flick exige más a este Barcelona: «Hemos cometido demasiados errores»

Era la noche de Rashford. Sin Lamine Yamal, en Champions y en su Inglaterra natal. El extremo apagó con un doblete la caldera de St James Park y doblegó a un Newcastle tan combativo como exhausto en la recta final. Tuchel, que había dejado fuera a Rashford de la selección inglesa, lo vio todo con cara de póker desde la grada. Los de Flick empieza con buen pie en un escenario de arenas movedizas.

«Muy importante, empezar con estos tres puntos en Newcastle. Hemos visto u na actuación muy buena del equipo. Sabíamos que era importante mantener la portería a cero en los primeros 15 minutos. Ellos siempre presionan uno a uno. Después de ese tramo hemos tenido la posesión. Ha sido muy positivo. Quizás hemos tenido demasiados errores, pero estoy contento», expresó Flick.

«Es importante que Rashford vaya cogiendo confianza, le estamos ayudando. Con Pedro y De Jong es difícil que nos presionen. Han hecho un partido muy bueno. Estoy feliz de que hayan jugado con esa confianza. Somos un equipo muy joven, pero juegan con mucha personalidad. Recuerdo muchas paradas de Joan García. Es una excelente victoria», añadió Flick.

El técnico alemán valoró la actuación de Rashford. «Ha marcado dos goles bonitos. El de cabeza ha sido muy bueno, pero el segundo, también. Lo importante es que coja confianza. Le estamos ayudando. No estoy sorprendido por su rendimiento. Ya lo dije ayer, es un jugador fantástico, tiene mucho talento. Sus habilidades y finalización son muy buenos. En la primera mitad, tuvo ocasiones y no finalizó. En la segunda, sí. Para un delantero es importante marcar. Ha aprovechado las ocasiones. Necesitábamos un jugador como éste».

Y fue más alla. «Rashford ha hecho el primer paso, debe hace el segundo. Dos goles aquí en su casa, en este campo… es un paso importante para él. Ha demostrado que es un gran jugador. Debe dar otro paso más. Hablé con él cuando salió la oportunidad y que le quería en mi equipo, y estoy contento. Es un fuera de serie. El equipo también le está ayudando. Tiene fortalezas como la velocidad, la finalización…».