Dónde se juega el Barcelona – Getafe de la jornada de Liga

El FC Barcelona ha confirmado este martes que el partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga frente al Getafe se disputará finalmente en el Estadi Johan Cruyff. El encuentro tendrá lugar el próximo domingo 14 de septiembre a las 21.00 horas, repitiendo así escenario respecto al último choque liguero de los azulgrana.

En un comunicado oficial, la entidad informó de que “el FC Barcelona sigue trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas”, agradeciendo al mismo tiempo la comprensión de socios, socias y aficionados en este proceso.

De este modo, el Johan Cruyff volverá a acoger al primer equipo masculino por segunda vez consecutiva. El pasado domingo ya fue sede del duelo liguero contra el Valencia, que terminó con una contundente goleada azulgrana por 6-0.

Cómo llegar al Estadio Johan Cruyff

Las puertas del Estadi Johan Cruyff abrirán para el público a las 19:30 horas, como ante el Valencia, una hora y media antes del inicio del Barcelona – Getafe. El club solicita que los asistentes lleven preparadas tanto sus entradas como un documento de identificación, ya que se reserva el derecho a comprobar la titularidad. No habrá consignas disponibles para objetos que no puedan introducirse por normativa en la grada.

En materia de movilidad, la recomendación del FC Barcelona es priorizar el transporte público. El Tram (parada Sant Feliu Consell Comarcal) se encuentra a unos nueve minutos a pie del estadio y reforzará su servicio con trenes en doble composición para los desplazamientos de ida y vuelta como ante el Valencia. Otra opción es el tren de Rodalies: la parada de Sant Feliu de Llobregat (líneas R1 y R4) está a 15 minutos caminando del Johan.

Las líneas de autobuses 67, 68, 78, L10, L46 y L77 tienen parada en las inmediaciones del estadio. Para el regreso nocturno, los aficionados podrán utilizar las líneas N12 y N15. Además, el club pondrá a disposición un servicio gratuito de lanzaderas que conectará Palau Reial con la Avenida Onze de Setembre en Sant Joan Despí. Estas saldrán desde las 19.00 horas y hasta la finalización del encuentro, con frecuencias cada cinco minutos y un trayecto aproximado de 15 minutos.

Para quienes opten por transporte privado, el FC Barcelona advierte de la dificultad de acceso y recomienda planificar con antelación. Hay zonas de estacionamiento habilitadas en los alrededores, además de un aparcamiento en el Parc de Torreblanca. Entre los párkings privados cercanos destacan Muxu (Av. Onze de Setembre, 1) y Can Bertrand (C/ Anselm Clavé, 9), ambos a menos de diez minutos caminando del recinto.

Cuándo abre el Camp Nou

La vicepresidenta del área social del Barcelona, Elena Fort, ha señalado que la entidad prevé volver a jugar en el Camp Nou en octubre, una vez se obtengan todos los permisos necesarios. La apertura inicial del estadio será parcial, con un aforo aproximado de 27.000 espectadores, lejos de los 60.000 previstos en un primer momento, pero servirá como primera toma de contacto del público con el renovado coliseo azulgrana.

Cuando acaban las obras del Camp Nou

Las obras de remodelación del Camp Nou, integradas dentro del proyecto Espai Barça, tienen previsto finalizar en agosto de 2026. El estadio pasará de 99.000 a 105.000 espectadores y contará con la instalación de una cubierta completa, que será de las más grandes de Europa. El presupuesto total asciende a 1.450 millones de euros. Además del incremento de aforo y la nueva cubierta, la reforma incluye la modernización de vestuarios, zonas VIP, aparcamientos y videomarcadores de última generación.

Con estas actuaciones, el Barça aspira a convertir su estadio en un referente europeo tanto en capacidad como en instalaciones. Hasta entonces, el Estadi Johan Cruyff parece el escenario elegido para acoger de forma provisional los partidos oficiales del primer equipo, como este Barcelona-Getafe del próximo domingo 21 de septiembre.