El Barcelona sigue sin fecha de regreso al Camp Nou: jugará contra el Getafe en el Johan Cruyff

El Barcelona ha anunciado que jugará su próximo partido de Liga, contra el Getafe, en el Johan Cruyff. Como era de esperar, los de Hansi Flick repetirán sede para el próximo encuentro de la competición doméstica y la vuelta al Camp Nou tendrá que esperar. El club ha informado que «el partido correspondiente a la jornada 5 de la Liga, del domingo 21 de septiembre, a las 21.00 horas, frente al Getafe, se disputará en el Estadio Johan Cruyff».

La vuelta al Camp Nou está más cerca después de que el club haya recibido luz verde para solicitar al Ayuntamiento de Barcelona el Certificado de Final de Obra. Esto era lo único que se interponía en el regreso del Barcelona a su estadio. Una vez han recibido el ok, la entidad ha pedido el CFO al Ayuntamiento. Pero ese regreso no se podrá dar contra el Getafe, ya que todavía no ha llegado el Certificado.

«El club sigue trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas», insiste el Barcelona, que no pone fecha a su vuelta al Camp Nou todavía. Hasta que no tengan el Certificado de Final de Obra en sus manos, el club no quiere dar ninguna fecha concreta. Aunque todo apunta a que podría darse el último fin de semana de septiembre contra la Real Sociedad, el domingo 28 de septiembre.

Por último, «el FC Barcelona agradece a sus socios y socias, aficionados y aficionadas, su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou». Respecto a la venta de entradas para el partido, afirman que se abrirá el 17 de septiembre a las 10:00 horas. De los 16.151 socios y socias con abono para las dos temporadas 2023-24 y 2024-25 íntegramente en Montjuic, tendrán preferencia para este partido aquellos que no pudieron asistir al último partido contra el Valencia.

Comunicado completo

Venta de entradas

Preferencia de compra: de los 16.151 socios y socias con abono para las dos temporadas 2023/24 y 2024/25 íntegramente en Montjuïc, tendrán preferencia aquellos que no pudieron asistir al pasado partido de la jornada 4 de la Liga, frente al Valencia CF. De este modo, quienes no resultaron agraciados en el sorteo de entradas y no pudieron comprar en el período posterior de venta dispondrán de una preferencia de 24 horas para adquirir las entradas para este partido.

Pasadas las 24 horas de preventa para este grupo de socios y socias, se abrirá la venta para el resto de socios y socias que tengan abono para las dos temporadas completas en el Estadio Olímpico Lluís Companys y que no hayan resultado agraciados con una entrada.

Calendario de compra de entradas:

A partir del 18 de septiembre se abrirá el proceso de compra directa de entradas para el resto de socios y socias que tengan abono para las dos temporadas completas en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

El club recuerda que las entradas serán nominales y que únicamente podrán adquirirse a través de los canales oficiales. Dado el aforo limitado del Estadio Johan Cruyff, se recomienda seguir atentamente los plazos establecidos para garantizar la asistencia al partido.