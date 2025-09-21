Flick se permite la ilusión con este Barcelona: «Me gusta lo que estoy viendo»

Al Barcelona le está sentando bien el exilio al Johan Cruyff. Va de goleada en goleada y tira porque le toca. El Getafe no se llevó el set que sufrió el Valencia, pero si una goleada y la sensación de que para competir con este Barcelona hace falta más. Flick, tipo prudente donde los haya, rezumaba a ilusión poco a poco. A ese sentimiento le puso palabras tras su victoria contra el cuadro azulón.

«Me gusta mucho lo que he visto en los últimos tres partidos. No era fácil pero nos hemos merecido los tres partidos y es lo que quiero ver. Eso me hace estar contento. Espero que Johan Cruyff esté contento y orgulloso. Podría estarlo. Lo importante es cómo jugamos como equipo. Es importante tener el balón y cómo hemos marcado», expresó Flick al término del partido.

La noche auguraba un partido a cara de perros. Pasado por agua y con el Getafe, hueso duro de roer donde los haya. Los partidos ante la muchachada de Bordalás suelen ser inflamables. Las piernas y el balón van más rápido que las cabezas para excitación de un equipo que se siente cómodo en ese guion. Lo desactivó el Barcelona desde el inicio con Pedri como director de orquesta y Ferran Torres ejerciendo de brazo ejecutor. Uno tejía, otro remataba y ambos barrieron la casa.

«Aprecio el estilo de los últimos tres partidos. Jugamos un partido fantástico el domingo, en Newcastle, y fue duro porque era era un rival difícil, y hoy también. Lo hemos merecido. Estoy contento. Tenemos 27 jugadores y es importante que todos estén a buen nivel. Olmo ha hecho buen partido. Es muy importante porque hay muchos partidos. Es realmente bueno que todos estén en esa dinámica», comentó Flick.

Rashford fue suplente pese a venir de una exhibición en Champions contra el Newcastle. «Es normal que no juegue, cada tres o cuatro días hay partido. Hay que gestionar sus minutos. Lo habéis visto con Fermín. Ha disputado muchos minutos y hay que tenerlo en cuenta. Hoy hemos decidido de cambiar a Raphinha en el descanso porque tenía una tarjeta amarilla y no queríamos perderle, ese era el motivo. Puede jugar por la derecha, aunque él prefiere por la izquierda, de once o de nueve», explicó Flick.