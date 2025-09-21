Así queda la clasificación de la Liga tras el empate del Atlético

El Atlético de Madrid ha vuelto a pinchar otra jornada más en la Liga. Los del Cholo no pudieron pasar del empate en Son Moix ante el Mallorca con un jugador menos y amplían su distancia con Real Madrid y FC Barcelona. Una distancia que es de nueve puntos que pone muy complicadas las aspiraciones que tenía el conjunto rojiblanco para el campeonato.

A pesar del golpe que supuso la derrota en Anfield, el cuadro colchonero arrancó el choque con el acelerador pisado desde el primer momento. Consiguió generar multitud de ocasiones peligrosas que no se transformaron por culpa de un estelar Leo Román. El Atleti encontró un tesoro en el disparo de David Hancko, que impactó en la mano de Antonio Raíllo y provocó un penalti que Julián Álvarez lanzó, pero no pudo transformar por una nueva intervención de Román.

Simeone decidió darle una vuelta de tuerca a la delantera con un triple cambio que dejó solamente a Nico González en el césped, dando entrada a Griezmann, Sorloth y adelantando a Marcos Llorente. Sin embargo, el delantero noruego duró nueve minutos en el campo al ser expulsado. Una entrada muy peligrosa con el pie levantado fue revisada por el VAR al ser sancionada en primera instancia con tarjeta amarilla, y posteriormente pasó a ser roja directa.

El mazazo, que podía suponer una losa enorme para los colchoneros, se revertió rápidamente con el gol de Conor Gallagher. El contragolpe lo inició Llorente, que disparó a los pies del guardameta bermellón, pero el inglés aprovechó la relajación del recién entrado Antonio Sánchez para rematar a placer en el corazón del área.

El partido se volvió loco y Son Moix apretó para que los suyos no se fueran de vacío por segunda jornada seguida contra un rival en inferioridad, y la entrada de Jan Virgili fue la gota que derramó por completo el vaso. El joven extremo desbordó por completo la banda izquierda, y de sus botas nació el empate. Un centro medido a Muriqi lo remató el ‘Pirata’, que marcó de nuevo para, esta vez sí, transformar su gol en puntos para el Mallorca.

El asedio no se detuvo hasta el final del partido, pero no estuvo fino el Mallorca para conseguir su primera victoria de la temporada y se conformó con un empate necesario. Por su parte, el Atlético de Madrid acabó agradeciendo un empate que le sigue trabando en un camino por el título cada vez más largo.

Así queda la clasificación de la Liga tras el Mallorca-Atlético