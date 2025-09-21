Ferran Torres pone al Barcelona a bailar bajo la lluvia

Arreciaba la lluvia en Barcelona con la misma fuerza con la que lo hizo Ferran Torres en el Johan Cruyff. Paraguas en la grada y goles (3-0) en el terreno de juego. Un tiburón andaba suelto entre tanta agua. Con colmillo para culminar un gran jugada coral primero y fulminar a Soria en un contragolpe desarrollado en tres toques. Dani Olmo apuntilló a un Getafe superado e impotente ante el arrollo azulgrana. La cruz fue para Fermín, que se lesionó en la última jugada y enciende las alarmas de cara al PSG.

La noche auguraba un partido a cara de perros. Pasado por agua y con el Getafe, hueso duro de roer donde los haya. Los partidos ante la muchachada de Bordalás suelen ser inflamables. Las piernas y el balón van más rápido que las cabezas para excitación de un equipo que se siente cómodo en ese guion. Lo desactivó el Barcelona desde el inicio con Pedri como director de orquesta y Ferran Torres ejerciendo de brazo ejecutor. Uno tejía, otro remataba y ambos barrieron la casa.

El Getafe se cerró bien, al menos en el inicio. Líneas juntas, intensidad en la presión y aplicados en defensa. Todos. Pero claro, este Barça ya ha alcanzado velocidad de crucero. No importa quien salga porque el colectivo responde. Se quedó Rashford en el banquillo, que venía de una exhibición en Champions y Olmo replicó con gol. Cubarsí gozó de descanso porque Eric García también dio la nota junto a Christensen. Y qué de decir de Ferran Torres, en este Barcelona todos están enchufados.

A Flick le salió la apuesta a la perfección. Al cuarto de hora, un precioso taconazo de Dani Olmo, habilitó el 1-0 obra de Ferran Torres, que dobló la apuesta al culminar un contragolpe e incluso pudo hacer el tercero antes del descanso, pero el larguero repelió su remate. Resultado y sensaciones del mismo lado en el primer acto. El Getafe se liberó, a su manera, y tuvo más presencia en campo rival una vez iniciada la segunda parte.

El triple cambio sentó bien a los azulones. Javi Muñoz y Domingos Duarte entraron con buen pie al partido y amenazaron con darle emoción al partido. Poco le duró su momento al Getafe. La entrada de Marcus Rashford en el, después de su gran noche en Champions, animó de nuevo el ataque del Barcelona que culminó su obra con el gol de Dani Olmo. Entró Fermín por el goleador Ferran Torres, que acecha a Mbappé en el pichichi, y encendió las alarmas al marcharse lesionado. Algún futbolista las apagará, en este Barça todos están enchufados.