Fermín López enciende las alarmas: se lesiona en la última jugada y peligra contra el PSG

Fermín López se ha lesionado en la última jugada contra el Getafe. A pesar de que todo eran alegrías tras la victoria en Montjuic, el centrocampista encendió las alarmas del FC Barcelona. Justo cuando el árbitro pitó el final del partido, el onubense se tiró al suelo y se llevó las manos hacia la ingle. Una acción a la que acudieron rápidamente los médicos del FC Barcelona para hacer las primeras exploraciones.

Al poco tiempo, se fue por su propio pie con una cara muy preocupante y cabizbajo al ver que su problema físico puede ser más grave de lo que parece en un primer momento. En lo que iba de temporada, Fermín estaba siendo importante en los planes de Hansi Flick. Había jugado los últimos 180 minutos, ante Valencia y Newcastle, y había entrado en el minuto 60 para dar más frescura a la medular.

Fermín López añade más drama en la enfermería del Barça

«Tenemos que verlo mañana, por lo que habrá que esperar», confesó el técnico alemán en zona mixta. La temporada pasada ya sufrió una lesión muscular en estas mismas fechas que le dejó sin jugar hasta once partidos. De esta forma, el Barça ya suma su quinta baja en la plantilla tras las lesiones de Ter Stegen, Alejandro Balde, Gavi y Lamine Yamal. Bajas sensibles teniendo en cuenta los encuentros que están por venir.

Al horizonte hay partidos importantes en el calendario como la visita al Carlos Tartiere el próximo jueves para medirse al Real Oviedo, el domingo en casa frente a la Real Sociedad y el partido de Champions ante el PSG. Sin duda el que más preocupa es contra el conjunto francés, un partido trascendental para las aspiraciones de Flick en Europa. Tiene trabajo la enfermería culé si quiere recuperar efectivos para la cita europea.