El Barcelona presume del Camp Nou tras confirmarse que jugarán esta temporada en Montjuic

El FC Barcelona todavía no tiene fecha para volver al Camp Nou, pero presume de su estadio en redes sociales. El club ha publicado un vídeo con el estado del campo actualmente, donde se pueden apreciar todas las remodelaciones: desde los accesos al césped, pasando por el parking, los palcos VIP, vestuarios, zona de servidores, acceso al verde, banquillos y la grada.

Esta semana se ha anunciado que el partido de Champions League contra el PSG se disputará en Montjuic. Esto supone que todos los partidos de la fase de Liga tendrán que disputarse en ese estadio, ya que la UEFA no permite cambiar de sede durante esta fase. Hasta las eliminatorias no podrán jugar en el Camp Nou. Salvo sorpresa también se jugará allí el partido de Liga contra la Real Sociedad.

Hace poco anunciaron que ya tenían el ok del Ayuntamiento de Barcelona para solicitar el Certificado Final de Obra (CFO). Pero todavía no lo tienen y, por tanto, no pueden volver al Camp Nou. Su regreso sigue sin fecha. De primeras le pusieron el Joan Gamper contra el Como, pero tuvieron que jugar el trofeo en el Johan Cruyff. Jugaron los tres primeros partidos de Liga fuera de casa para poder avanzar en las obras del Camp Nou y conseguir el CFO, pero ni aun así lograron llegar a tiempo.

Llegado el partido contra el Valencia tuvieron que solicitar a la Liga que hiciera la vista gorda y les dejara jugar en el Johan Cruyff. Contra el Getafe también jugarán en ese estadio. Y la fecha de vuelta al Camp Nou sigue siendo una incógnita. Filtraron que sería contra el PSG y Real Sociedad, pero tampoco.

Mientras presumen en redes de su estadio, la afición empieza a impacientarse ante la incertidumbre de cuándo podrán ver al Barça jugando en el nuevo Camp Nou. Las obras del estadio azulgrana han sufrido grandes retrasos a lo largo de este tiempo. Desde el club han tenido que aplazar en varias ocasiones su regreso, después de haber hecho pública la fecha de vuelta.