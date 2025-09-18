El Barcelona no jugará en el Camp Nou en Champions: la UEFA confirma que lo hará en Montjuic

El Barcelona no jugará la Champions League en el Camp Nou. La UEFA ha denegado al club la solicitud para disputar el encuentro de la segunda jornada de la fase de liga contra el PSG en su estadio. De esta forma, el Barça no podrá disputar ninguno de sus cuatro partidos como local en él, dado que por normativa del ente continental debe jugar todos los encuentros de la misma fase en el mismo escenario. De esta manera, el club se verá obligado a recurrir a Montjuic, puesto que ya tiene un acuerdo con el Ayuntamiento para utilizarlo hasta febrero.

La UEFA, en su página oficial, señala ya al Olímpico Lluis Companys como el estadio donde se celebrará el partido. De esta manera, el Barcelona no podrá volver al Camp Nou, al menos en una noche de Champions, hasta febrero, cuando comienzan los playoffs de acceso a octavos de final. El conjunto azulgrana no tiene todavía el Permiso de Primera Ocupación que le debe dar el consistorio, por lo que desde el organismo que dirige Ceferin han confirmado ya a Montjuic como sede para el encuentro.