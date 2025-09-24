Carreras, el chico para todo de Xabi

El verano del Real Madrid estuvo marcado, entre otras cosas, por el fichaje de Álvaro Carreras. El gallego iba a llegar sí o sí al club blanco, aunque la idea era que lo hiciera antes del Mundial de Clubes. El Benfica rompió la palabra dada y la entidad madridista no tuvo la más mínima duda de que iba a esperar lo que hiciera falta y de que los 50 millones de euros que tenía que pagar al club lisboeta, con pocos principios bajo el mandato de Rui Costa, iban a ser bien invertidos. Era el elegido por Xabi Alonso y la dirección deportiva madridista no tuvo dudas.

En el Ciudad de Valencia ante el Levante dio un paso más. La previa del encuentro contra los granotas estuvo marcada por las dudas de qué dibujo iba a utilizar Xabi Alonso. Asencio era el lateral derecho, Fran García el izquierdo y Álvaro Carreras el central junto a Huijsen. Por segunda vez en su carrera, la primera en línea de cuatro, ya que antes en el Benfica lo había hecho con tres centrales, acompañado por Otamendi y Antonio Silva, ocupaba el centro de la defensa.

Ante el Levante hizo, simplemente, un partidazo. El de Ferrol recuperó la pelota en 16 ocasiones, la mayor cantidad de cualquier jugador del Real Madrid en un solo partido esta temporada en todas las competiciones, y la mayor cantidad de cualquier defensa del conjunto blanco en un solo partido desde Sergio Ramos contra el Sevilla en enero de 2019. Y todo esto, parando a Etta Eyong, uno de los grandes delanteros de esta Liga que veremos dónde juega a partir del mes de enero, ya que es carne de Premier si no vuelve al Villarreal.

Una solución y un intocable

Carreras ha demostrado que puede ser una solución en el centro de la defensa cuando Xabi Alonso lo estime oportuno. Tras evidenciar que Alaba no está para grandes trotes, el donostiarra ha podido comprobar que con el gallego la solución está clara. Será por esto que es uno de los tres intocables de este Real Madrid: Courtois, Mbappé y Carreras. También podemos meter aquí a Huijsen, pero el internacional español se perdió el duelo contra el Espanyol por una roja injusta.

Ahora, Carreras tiene por delante su primera gran prueba de fuego el próximo sábado en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Un derbi capital donde debe seguir dejando claro que los 50 millones de euros que pagó con gusto el Real Madrid para recuperar al canterano serán baratos.