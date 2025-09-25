El Real Madrid empieza a colocar las letras del Bernabéu y sorprende con una novedad a todos

El Santiago Bernabéu sigue sumando pequeñas remodelaciones y novedades para mejorar la imagen del estadio. La última ha sido el comienzo de la instalación de las letras con la palabra «Bernabéu». La letra B ya se ha colocado en la fachada principal del estadio en el Paseo de la Castellana, como han podido apreciar los aficionados que han observado el ‘templo’ del Real Madrid en los últimos días.

Un detalle que no ha pasado desapercibido para muchos de ellos es la omisión de «Santiago», el nombre de pila del recordado presidente madridista, en el nombre del estadio. El comienzo con «Bernabéu» anticipa que sólo se inscribirá en la fachada del estadio esa parte del nombre. La web oficial del estadio ya incluye únicamente el apellido del presidente, al igual que sus redes sociales y la visita al estadio; que se conoce como Tour Bernabéu.

El Real Madrid apunta a utilizar «Bernabéu» como nombre oficial del estadio en los próximos años, ya que ya actúa como tal en el ámbito comercial. La nueva estación del Metro de Madrid, que se espera que esté lista para el año 2027, sí mantendrá, en un principio, el nombre de Santiago Bernabéu. Su remodelación tiene el objetivo de modernizar la instalación y triplicar el aforo.

🚨🏟️ The letters at the Bernabéu are being installed today. 📸 @Eidoz55 pic.twitter.com/7XBOmDi2o8 — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 24, 2025

La instalación de las letras en la fachada del Paseo de la Castellana es la última gran novedad en las obras del Santiago Bernabéu. La anterior fue la proyección, mediante iluminación LED de imágenes en los exteriores del estadio, una de los principales atractivos cuando se presentó el proyecto años atrás. La volea de Zidane en la final de la Champions ante el Bayer Leverkusen o los goles de Mbappé ante el Manchester City fueron algunos de los momentos icónicos elegidos.

El Bernabéu ya espera a la NFL

El Santiago Bernabéu espera con ansias la llegada de la NFL. En menos de dos meses, el próximo 16 de noviembre, los Miami Dolphins y los Washington Commanders se enfrentarán en el estadio del Real Madrid. Será el primer partido de la competición que se dispute en suelo español. Madrid será una de las cuatro ciudades europeas que acoja un encuentro de NFL esta temporada, al igual que otras capitales como Dublín, Londres y Berlín.

Brett Gosper, Director de Europa y Asia-Pacífico de la NFL, alabó el reformado estadio del Real Madrid en la presentación del partido el pasado mes de mayo. «Estamos deseando compartir este trascendental duelo en el Bernabéu, estadio de clase mundial y casa del Real Madrid, con aficionados de toda España y del mundo», afirmó.