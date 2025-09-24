El Real Madrid mantiene la guerra fría con Vinicius

Todo sigue igual. Nada ha variado sobre la renovación de Vinicius y el Real Madrid tras la reunión mantenida en Valdebebas el pasado lunes. El club blanco y el brasileño mantienen una guerra fría que dura varios meses, desde el momento en el que el delantero decidió romper la palabra dada a la entidad para no seguir adelante con una ampliación de contrato que estaba pactada, pero no firmada.

Vinicius sigue manteniendo su postura de no renovar. Su intención es clara: cobrar una prima de renovación o de fichaje, dependiendo de si cambia de aires o si sigue en el Real Madrid. Roc Nation Sports, agencia norteamericana que se encarga de gestionar al madridista, pretende cobrar una prima de renovación que la entidad madridista no está por la labor de ofrecerle. Una práctica que se lleva a cabo en el deporte americano, pero que no existe en el mundo del fútbol.

Lo que sí tiene claro el Real Madrid es que, si Vinicius decidiese cambiar de idea, el club ya le hizo saber que estaría dispuesto a mejorarle notablemente el salario. En concreto, le ofrece una cantidad cercana a los 25 millones de euros netos, una cifra que rompería la escala salarial del club blanco y que provocaría un efecto llamada, ya que Bellingham y Mbappé también reclamarían lo suyo y, posiblemente, algún que otro futbolista más. No obstante, por el momento, el club blanco sigue decidido a asumir el riesgo, aunque la paciencia tiene un límite.

El Real Madrid paga 15 millones de euros a Vinicius, Bellingham y Mbappé. Los dos primeros, además, perciben un bonus. Mientras que el francés, junto a su bonus, añade a su sueldo 25 millones de euros por temporada por su prima de fichaje. Una prima que cobrará durante cinco temporadas, lo que dura su contrato, y lo que pretende conseguir Vinicius.

¿Y si no renueva?

En Chamartín ya contemplan seriamente su venta el próximo verano si no amplía su contrato, con la idea de ingresar una cifra elevada que compense su salida. Incluso ha circulado la posibilidad de que el brasileño perciba un porcentaje del traspaso, algo que el club rechaza, aunque podría valorar llegado el caso con tal de evitar que se marche gratis.

En cualquier caso, el deseo de la directiva sigue siendo que Vinicius recapacite. La renovación estaba pactada y prácticamente cerrada, pero nunca se firmó. Ahora, el jugador tiene varios meses por delante para cambiar de postura. En el Real Madrid lo tienen claro: el próximo verano será la fecha límite.