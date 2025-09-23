Este Vinicius sí es intocable

Un 22 de agosto de 2021, el Real Madrid de Carlo Ancelotti llegó al Ciudad de Valencia en la segunda jornada de Liga y Vinicius Junior era suplente. El Real Madrid, que comenzó ganando con gol de Bale a los cinco minutos, vio cómo el Levante remontaba el encuentro. Y en estas, el italiano decidió dar entrada al joven brasileño, que hizo dos goles en los últimos 20 minutos de encuentro para rescatar un punto para los madridistas. La primera gran aparición de un Vini que esa temporada ya nunca más saldría del once y la culminó haciendo el gol que daba a los blancos la Decimocuarta en París ante el Liverpool.

Muchos años después, y una Champions más en su palmarés, Vinicius regresó a este mismo escenario en una situación complicada. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía el papel de intocable en el once titular, pero Xabi Alonso decidió apostar por él y volvió a vivir una noche especial. No sabemos si se puede decir bonita, pero sí especial y necesaria. Vini hizo un golazo para abrir el marcador y volvió a sentirse protagonista. Aunque, realmente, nunca ha dejado de serlo.

Y es que, Vinicius ha participado en ocho goles en 13 partidos –contando Mundial de Clubes– en el Real Madrid de Xabi Alonso (cuatro tantos y cuatro asistencias), una marca que solo supera Kylian Mbappé, que ha participado en once, con diez dianas y una asistencia en 10 duelos.

Mastantuono, el que la sigue…

La mochila que Mastantuono se quitó en el Ciudad de Valencia es de esas que pesan y mucho. El argentino necesitaba hacer un gol, una diana que se le estaba resistiendo demasiado y que, por fin, llegó en Valencia. Tras un palo en una jugada donde era mucho más difícil estrellar el balón en la madera que meterla y probar suerte con un disparo que se marchó rozando el poste, por fin pudo celebrar tras definir a la perfección una jugada que inició Vinicius y que concluyó el carioca con un disparo lleno de clase.

Carreras vale para todo

Le tocó jugar de central contra el Levante y rindió a un gran nivel. Una posición que no era desconocida, ya que había jugado en el pasado y que entrenó el pasado viernes en Valdebebas, pero no habitual para un jugador gallego que formó pareja con Huijsen y lo hizo con nota.

Siempre está Mbappé

No estaba teniendo oportunidades de gol Mbappé en el Ciudad de Valencia, hasta que decidió que iba a sentenciar un encuentro que se estaba complicando por minutos para el Real Madrid. El francés dirigió una contra en la que terminó siendo víctima de un penalti que transformó a lo Panenka, mientras que, minutos después, hizo el cuarto en una jugada personal en la que se deshizo del portero para poner la guinda. Otras dos dianas de un jugador que es diferencial siempre.

Las notas del Real Madrid