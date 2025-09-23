Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid contra el Levante

El Real Madrid afianza su liderato en la clasificación de la Liga con su victoria conseguida este martes contra el Levante en el Ciudad de Valencia en un partido de la jornada 6 en el que se impuso por 1-4. Los goles de Vinicius, Franco Mastantuono y Kylian Mbappé por partida doble le dieron el sexto triunfo del curso a los de Xabi Alonso, que siguen en pleno de puntos con 18, cinco más que el Barcelona y 12 más que el Atlético, que aún tienen que jugar sus encuentros. Lo harán ante Oviedo y Rayo Vallecano respectivamente.

Xabi Alonso modificó el esquema en el Ciudad de Valencia y colocó tres centrales, siendo uno de ellos Álvaro Carreras, que completó un extraordinario partido, erigido ya como hombre clave para el tolosarra, incluso fuera de su posición natural. Aunque su noche estuvo eclipsada por la de un Vinicius que se reivindicó con un tanto de malabarista y una asistencia a Mastantuono para el 0-2 para completar su mejor partido del curso.

El Levante, que completó un inicio fulgurante apoyado por su público, fue de más a menos, dominado por ese sistema de tres centrales madridista, hasta que el entonado Etta Eyong hizo creer con el 1-2. Pero Mbappé reventó el partido con un doblete, incluso en la que no estaba siendo su mejor noche, algo escondido, aunque ya suma 7 tantos en seis encuentros. El Real Madrid, más líder y lanzado al derbi de este sábado, mientras los granotas sufren un frenazo y se quedan solo dos puntos por encima del descenso.

El Ramón Sánchez-Pizjuán vio un duelo eléctrico entre el Sevilla y el Villarreal, rival que tuvo las mejores ocasiones en los primeros 45 minutos, pero que sufrió tras la reacción hispalense en el segundo tiempo tras hacer el empate antes de, como el año pasado, acabar claudicando en una contra del equipo visitante que se instala tercero con 13 puntos. Los goles de Oluwaseyi y Solomon contrarrestaron el de Sow.

El capitán del Espanyol, Javi Puado, apareció en la última jugada del partido contra el Valencia en el RCDE Stadium para firmar el 2-2 definitivo y recoger el premio a la insistencia que demostró el cuadro catalán durante todo el encuentro.

Dos golazos, de Azzedine Ounahi y de Mikel Jauregizar, plasmaron este martes un empate (1-1) en San Mamés insuficiente para Athletic Club y Girona, que mantiene al conjunto catalán colista y al bilbaíno le impide regresar a los puestos de Champions.

Clasificación de la Liga tras el triunfo del Real Madrid