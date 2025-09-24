Franco Mastantuono atendió a los medios de comunicación en el Ciudad de Valencia tras la victoria del Real Madrid con su primer gol en el equipo blanco. El argentino confesó que se siente «como en casa» gracias a la «humildad» de sus compañeros, que le acogieron a la perfección desde el primer día tras dar «un gran salto de Argentina a Europa».

«Hoy llegó por fin, lo esperaba. No es lo principal que tenía en la cabeza, pero sí para ganar confianza. Es una alegría muy grande que haya pasado», comenzó Mastantuono. «Me siento muy cómodo, parece que estoy hace más tiempo, por el trato de mis compañeros del equipo, se hace lindo entrenar así, parece que hace más gracias a los chicos que me han hecho sentir como en casa», añadió.

«Siempre soy yo, trato de imponer mi juego, mi personalidad para ayudar. Me han buscado por cómo soy yo, voy a tratar de ser lo más útil para que el equipo gane. No es importante lo individual, sino que el equipo funcione», aseguró. «Me estoy adaptando a la nueva Liga, una nueva vida porque vengo de Argentina. Es un salto muy grande venir a Europa. Arranqué de a poco, pero me voy sintiendo con más confianza. Este año será increíble para mí y para todos», explicó.

«Bellingham es increíble, un jugador que me impresionó, una persona estupenda y único. Mucha jerarquía, mucha presencia dentro de la cancha. Nos va a dar una mano increíble», dijo sobre Jude. «No creo que toda la vida, pero me siento muy cómodo. Son compañeros y personas muy buenas. No es fácil llegar a un club nuevo, una vida nueva. Gracias a ellos y a este club tan grande que te hace sentir como en casa estoy muy cómodo», insistió.

«Me ha llamado la atención la humildad de mis compañeros, Dani Carvajal es una persona increíble, Vinicius, Kylian Mbappé, Jude… es una maravilla», comentó. «Bellingham tiene una tranquilidad y una garra para jugar que lo hace bien distinto», concluyó.