El Real Madrid sentencia con doblete de Mbappé tras el golazo a lo Modric de Vinicius

Vinicius adelantó al Real Madrid contra el Levante con un golazo a lo Luka Modric con el exterior de su bota derecha. El ‘7’ estaba siendo el mejor de los blancos en la primera parte y encontró premio en el minuto 28 cuando con una rosca perfecta traspasó el balón por la defensa hasta la red. Un disparo de puro genio imparable para Ryan, meta del conjunto local. Así, los de Xabi Alonso pusieron el 0-1 en el partido de la jornada 6 de Liga este martes.

El golazo de Vinicius recordó a aquel de Modric en 2020 en aquella semifinal de la Supercopa de España contra el Valencia. El brasileño dejó un nuevo registro de su calidad y ya es el tercero que marca en Liga. Los toques de atención de Xabi le han sentado de maravilla e innegablemente le han mejorado porque ya no se siente intocable.

Vinicius, además, se besó el escudo en la celebración en una muestra más de amor al Real Madrid en medio de todas las especulaciones en torno a su futuro. Y a los 10 minutos, Franco Mastantuono, quizá el fichaje más ilusionante del verano, se estrenó como goleador en el equipo blanco con una gran diana con la derecha. El argentino la clavó por toda la escuadra con su pierna mala después de una buena conducción de balón hasta el área.

El Levante empató el encuentro en el comienzo de la segunda parte con gol de Etta Eyong, pero Kylian Mbappé alivió al Real Madrid provocando y marcando el 1-3 de penalti. El francés forzó la falta dentro del área de Elgezabal y luego batió a Ryan de panenka como no se le recordaba en el equipo blanco. Y acto seguido, Arda Güler se la pasó en largo, regateó al portero australiano y volvió a anotar para hacer el doblete.