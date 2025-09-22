Alineación del Real Madrid contra el Levante: Rodrygo o Vinicius es la incógnita

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Levante en la sexta jornada de Liga tendrá varias rotaciones pensando en el encuentro del próximo sábado contra el Atlético de Madrid. Por lo tanto, se espera un once en el que Xabi Alonso hará muchos cambios, especialmente en defensa.

En la portería no se rota y jugará Courtois. En el lateral derecho, Asencio podría dar descanso a Carvajal, mientras que en el costado izquierdo, Fran García apunta a titular por delante de Álvaro Carreras. En el centro de la defensa vuelve Dean Huijsen tras cumplir un partido de sanción, mientras que a su lado podría jugar David Alaba. Por lo tanto, Militao descansaría tras encadenar cuatro partidos seguidos.

En el centro del campo, Tchouaméni seguirá en el corte, mientras que Arda Güler apunta a titular tras descansar contra el Espanyol. La duda es si Valverde o Ceballos acompañarán al turco. Y arriba, Brahim atacará por la derecha, Mbappé será la principal referencia ofensiva y la gran duda está en el costado izquierdo, donde Xabi Alonso se debe decantar por Vinicius o Rodrygo. Su decisión podría afectar al derbi.

El momento del Real Madrid

El Real Madrid llega a este encuentro invicto y líder. Los blancos llegan tras ganar el pasado fin de semana al Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu con goles de Militao y Mbappé. Los madridistas suman en la Liga 15 puntos de 15 posibles, demostrando que están en un gran momento. Ahora afrontan un partido complicado contra un recién ascendido que llega feliz tras sumar la primera victoria de la temporada.

El Real Madrid continúa con un mes de septiembre cargado de partidos. Tras jugar el sábado contra el Espanyol, este martes se enfrentan al Levante, el próximo sábado al Atlético de Madrid en el Metropolitano y, dentro de una semana, al Kairat Almaty en la segunda jornada de la fase liga de la Champions.

El Levante goleó al Girona el pasado sábado en Montilivi con un 0-4 que le permitió salir del descenso y coger aire. Los de Julián Calero habían sumado un punto en las cuatro primeras jornadas, pero el triunfo contra los catalanes ha permitido a los valencianos salir del descenso.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Levante: Courtois; Asencio, Huijsen, Alaba, Fran Garcái; Tchouaméni, Ceballos, Güler; Brahim, Vinicius o Rodrygo y Mbappé.