Convocatoria del Real Madrid contra el Levante: Huijsen regresa a la lista

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro contra el Levante, perteneciente a la jornada 7 de la Liga, tiene como gran novedad la presencia de Dean Huijsen, que regresa a la lista tras cumplir un partido de sanción contra el Espanyol el pasado fin de semana. El internacional español fue expulsado de manera injusta, el CTA lo reconoció y tres organismos -Comité de Competición, Comité de Apelación y TAD- decidieron mantener el error. Ahora, ya está de vuelta y será titular contra los granotas.

Por otro lado, Xabi Alonso no podrá contar con tres jugadores, todos ellos lesionados. Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy se siguen recuperando de sus respectivas dolencias. Ninguno estará disponible para poder ser de la partida en las próximas semanas. Los que sí están ya al cien por cien son Bellingham, Camavinga y Endrick.

Un Madrid invicto

El Real Madrid llega a este encuentro invicto y líder. Los blancos llegan tras ganar el pasado fin de semana al Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu con goles de Militao y Mbappé. Los madridistas suman en la Liga 15 puntos de 15 posibles, demostrando que están en un gran momento. Ahora afrontan un partido complicado contra un recién ascendido que llega feliz tras sumar la primera victoria de la temporada.

El Real Madrid continúa con un mes de septiembre cargado de partidos. Tras jugar el sábado contra el Espanyol, este martes se enfrentan al Levante, el próximo sábado al Atlético de Madrid en el Metropolitano y, dentro de una semana, al Kairat Almaty en la segunda jornada de la fase liga de la Champions.

El Levante goleó al Girona el pasado sábado en Montilivi con un 0-4 que le permitió salir del descenso y coger aire. Los de Julián Calero habían sumado un punto en las cuatro primeras jornadas, pero el triunfo contra los catalanes ha permitido a los valencianos salir del descenso.

Convocatoria del Real Madrid