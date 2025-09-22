Díaz de Mera Escuderos dirigirá el Levante-Real Madrid

El Real Madrid ya conoce al equipo arbitral que dirigirá su partido ante el Levante. Isidro Díaz de Mera será el encargado de impartir justicia en el Ciutat de Valencia, escoltado por Juan Luis Pulido Santana en la sala VOR. Como asistentes ejercerán Diego Santaúrsula y Raúl Campo, mientras que Pablo Morales hará las labores de cuarto arbitro.

El colegiado Isidro Díaz de Mera Escuderos, perteneciente al Comité Castellano-Manchego, dirigirá su cuarto partido de la temporada. En los tres encuentros de Liga que ha arbitrado hasta el momento, ha mostrado una tarjeta roja en cada uno de ellos. En los nueve partidos del Real Madrid con Díaz de Mera Escuderos como árbitro, el conjunto blanco ha sumado siete victorias y dos empates. Un invicto que los merengues han conseguido pese a la expulsión de Nacho ante el Alavés en la temporada 2023/24, cuando Díaz de Mera dejó al Real Madrid con un hombre menos en el minuto 54 de partido.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟲 | MARTES 🟨🟥 Estos son los árbitros para los partidos del martes 23 de septiembre en Primera División. 👥 Designación completa: https://t.co/5Cbw1RJVo7#ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/za3nqrUB8M — RFEF (@rfef) September 22, 2025

Otra de las actuaciones más recordadas del colegiado castellano-manchego fue su lesión en el Real Madrid-Sevilla del año 2024. Después de agotar la paciencia del conjunto blanco y del Santiago Bernabéu, Díaz de Mera Escuderos se retiró lesionado a los 65 minutos de juego. El árbitro principal tuvo que ser sustituido por Carlos Fernández Buergo, que ejercía como cuarto árbitro del encuentro en aquel momento.

Como encargado del VAR en la visita del Real Madrid al Ciutat de Valencia estará un Juan Luis Pulido Santana que cuenta con un largo historial con los blancos. Las quejas del club con el colegiado canario vienen de lejos, concretamente de sus arbitrajes al Castilla. Con el filial, sacó tres cartulinas rojas en tres encuentros. En cuanto al primer equipo, en la temporada 2022/23 expulsó a Carvajal ante la Real Sociedad por doble amarilla.

Más reciente fue su polémica actuación desde la sala VOR ante el Mallorca. En el encuentro liguero, correspondiente a la tercera jornada de Liga, Pulido Santana anuló un tanto por un fuera de juego milimétrico a Kylian Mbappé y otro, por mano, a Arda Güler. El canario avisó a Sánchez Martínez en la acción del turco, que el colegiado de campo no consideró punible. «En mi opinión, la mano existe y en la jugada hay cierta inmediatez», comentó Pulido Santana a su compañero.