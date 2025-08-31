Xabi Alonso: «¿El gol anulado a Güler? Es la interpretación del árbitro, la mía es diferente»

Xabi Alonso compareció ante los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Mallorca en la tercera jornada de Liga. Los blancos, en un minuto, remontaron el gol inicial de Muriqi gracias a los tantos de Arda Güler, de cabeza, y de Vinicius Junior, tras jugada personal, Los blancos hacen pleno antes del parón.

El entrenador empezó hablando del gol anulado a Güler: «Es la interpretación del árbitro, que la mía es diferente. Hubiese sido importante ese gol, pero tuvimos que sufrir. El árbitro manda y así ha tocado». También habló de los partidos de Vinicius y de Rodrygo: «Creo que Vini estuvo mejor que contra Osasuna. Rodrygo nos dio aplomo. Los cambios entraron bien. Contento con el partido de ambos».

Por otro lado, analizó el parón de selecciones: «A mí me gustaría seguir en la dinámica de tenerlos cerca. Sabíamos que estos tres primeros partidos tras una minipretemporada eran importantes para competir. Ahora llega el parón y luego llega la Champions. El inicio ha sido bueno, aunque también hay cosas a corregir».

Xabi Alonso habló de Mbappé: «Ha estado muy cerca. No ha marcado, pero ha estado muy cerca. Le faltó un poco de acierto, pero la tendrá en el siguiente partido. Se puede mejorar el desmarque, pero no me preocupa demasiado que no haya marcado. Va a marcar muchos goles». También destacó el encuentro de Carreras: «Estaba muy contento de que se incorporara con nosotros. La adaptación esperábamos que fuese buena, pero ha sido muy positiva. Es una incorporación de presente y de futuro».

«Estamos mejor que al inicio, pero ahora los resultados son importantes. Hay que pensar ya en el siguiente bloque, que llega la Champions. Estoy contento», comentó.

«No es fácil. He hablado con él y está preparado. Siempre es un profesional y eso me da la certeza de que estará bien preparado. Junto a Alaba y Asencio, no ha jugado», comentó sobre la situación de Fran García.

Por último, hizo un balance de este primer tramo de temporada: «Hubo un partido de diferentes fases. La entrada no fue la mejor, luego sí estuvo bien la reacción. No hemos estado tan bien en la presión tras pérdida y eso lo tenemos que corregir, pero atacamos mejor que contra Osasuna, hemos generado más. Sobre todo tras el minuto 20 ante un bloque bajo muy marcado. Hay que seguir insistiendo, pero la convicción del equipo y de los jugadores se va construyendo y eso es importante».