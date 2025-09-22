A qué hora se juega el Levante – Real Madrid: dónde ver por televisión en directo y en vivo online la Liga

Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Levante - Real Madrid de la Liga Este Levante - Real Madrid corresponde a la jornada 6 de la Liga y se jugará en el Ciutat de Valencia El Real Madrid espera poder seguir con su racha de victorias sacando un triunfo del Ciutat de Valencia

El Real Madrid, líder del campeonato, se enfrenta al Levante en el Ciutat de Valencia en el partido que corresponde a la jornada 6 de la Liga. El conjunto dirigido por Xabi Alonso ha ganado los cinco encuentros que han disputado hasta el momento y ahora buscarán seguir manteniendo la primera plaza en la clasificación para intentar abrir brecha respecto a sus perseguidores. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este choque entre granotas y merengues.

Cuándo juega el Real Madrid: horario del partido contra el Levante de la Liga

El Real Madrid viaja al Ciutat de Valencia para enfrentarse al Levante en el partido que corresponde a la jornada 6 de la Liga. Los pupilos de Xabi Alonso continúan imparables y con pleno de victorias, algo que esperan poder prolongar en el choque previo al derbi madrileño que se disputará el próximo sábado en el Metropolitano contra el Atlético. Kylian Mbappé está siendo el hombre del momento en el conjunto de Concha Espina, donde está firmando una racha goleadora increíble que quiere seguir manteniendo para llevar a los suyos a lo más alto.

Horario del Levante – Real Madrid de la Liga en directo

La Liga ha programado este emocionante Levante – Real Madrid correspondiente a la jornada 6 del campeonato liguero para este martes 23 de septiembre. La patronal que preside Javier Tebas ha fijado este choque en el horario de las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre los aficionados para que el duelo entre granotas y el cuadro merengue pueda empezar puntualmente en el Ciutat de Valencia.

Dónde se ve en directo por TV online el partido de la Liga del Levante – Real Madrid

Movistar+ fue uno de los medios de comunicación que se hizo con una parte de los derechos para emitir en exclusiva en nuestro país la mitad de los partidos de cada jornada del campeonato liguero nacional. Este Levante – Real Madrid de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través de los canales de Movistar la Liga y Movistar+ Plus. El primero de ellos es de pago, mientras que el segundo está incluido en el paquete básico de este operador privado, el cual habrá que tener contratado para ver todo lo que suceda en el Ciutat de Valencia.

Por otro lado, todos aquellos hinchas del cuadro madridista, del combinado granota y aficionados al mundo del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Levante – Real Madrid correspondiente a la jornada 6 de la Liga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tienen disponible su página web para que puedas acceder de una forma cómoda con un ordenador.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA encontrarás la mejor información acerca de todo lo que pase diariamente en la actualidad del conjunto de Chamartín. Desde una hora y media antes del arranque narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Levante – Real Madrid que corresponde a la jornada 6 de la Liga. Una vez acabe el encuentro publicaremos la crónica del choque y compartiremos las reacciones importantes que se produzcan en el Ciutat de Valencia.

Dónde escuchar por radio en directo el Levante – Real Madrid de la Liga

Todos los aficionados del equipo granota y de los de Chamartín que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este Levante – Real Madrid de la jornada 6 de la Liga deben saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el Ciutat de Valencia para contar minuto a minuto todo lo que suceda en este vibrante encuentro.

Dónde se juega y quién es el árbitro del partido de la Liga Levante – Real Madrid

El Ciutat de Valencia, situado en el barrio de Orriols, será el escenario donde se disputará este emocionante Levante – Real Madrid de la jornada 6 de la Liga. El recinto del cuadro granota, que fue inaugurado en 1969, promete tener de todo y se espera un gran ambiente en sus gradas, donde caben 24.700 espectadores, pese a ser un encuentro entre semana. Contra el Barcelona estuvieron a punto de dar la sorpresa y ahora sí que quieren hacerlo contra los de Xabi Alonso.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Isidro Díaz de Mera Escuderos para que dirija la contienda entre el Levante y Real Madrid de la jornada 6 de la Liga. Juan Luis Pulido Santana estará controlando todo en el VAR, analizando todas aquellas polémicas que se produzcan para, si es necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisarla al monitor que estará instalado en la banda del Ciutat de Valencia.