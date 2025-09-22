Xabi-Vinicius, peligro de enquistamiento

Día a día, partido tras partido, en el Real Madrid se empieza a generar un problema que más pronto que tarde apunta a convertirse en un problemón. A una situación de difícil gestión. Xabi Alonso lo intenta a su manera y con sus ideas, mientras que Vinicius Junior ni entiende ni está por la labor de comprender su nuevo rol dentro del equipo. Todo esto sólo hace aumentar una tensión que, antes o después, apunta a explotar por algún lado. La gran duda es si perjudicará al brasileño, al entrenador o a todos, lo que afectaría al conjunto blanco en general.

La relación entre ambos es tensa y Xabi lo sabe y lo percibe. «Ayer no era el día de hablar a Vinicius, pero hoy, en cambio, ya estaba con mejor actitud, con mejor sonrisa, más positivo, hemos hablado un poquito, no mucho», aseguraba el donostiarra en la previa del encuentro contra el Espanyol el pasado viernes, después de que el martes fuese suplente contra el Olympique de Marsella en la primera jornada de la fase liga de Champions.

Vinicius está lejos de comprender lo que quiere Xabi Alonso de él. El brasileño ha pasado en muy pocos meses de ser un intocable, un jugador que hasta tenía la potestad de decidir cuándo salía del terreno de juego, como sucedió en el último Clásico que se celebró en Barcelona, a uno más. El líder ya no es él y sí Mbappé, mientras que Vini alterna titularidades con suplencias y lo que todavía no ha hecho hasta la fecha ha sido completar un encuentro. En el último, ante el Espanyol, volvió a ser sustituido y no dudó en ocultar su enfado e incomprensión.

Jugador y entrenador mantienen una relación distante. De poco diálogo. No es Xabi Alonso muy de hablar con sus futbolistas, pero la frialdad con Vinicius es notable. Ninguno de los dos mantiene una gran armonía y la indiferencia, especialmente del brasileño contra el donostiarra, es evidente. Respeto, sí, pero una relación muy fría.

El Real Madrid está pendiente

Mientras, el club observa la situación con tranquilidad y cierta preocupación. No es para menos. Y es que, desde las altas esferas temen que esta situación se enquiste más de lo deseado. Parece complicado que Vinicius tenga con Xabi la relación que tenía con Ancelotti, pero sí esperan que sea lo más cordial posible. El principal obstáculo es que parece complicado que el donostiarra renuncie a sus principios para mediar en una situación que tiene peligro.

El Real Madrid está en plena comunicación tanto con Vinicius como con Xabi Alonso. No se meten, pero sí están muy pendientes de todo lo que está sucediendo y preparados para dar un paso al frente si fuese necesario. De momento, le han hecho saber al brasileño que debe seguir trabajando y mejorar su actitud tanto dentro como fuera del terreno de juego.