Las aristas del caso Vinicius

No es fácil el camino que está emprendiendo Xabi Alonso considerando a Vinicius un jugador más de la plantilla susceptible, pues, de entrar en un plan de rotaciones que le haga pasar por el banquillo mucho más de lo previsto. Sin duda es un plan audaz, pero la audacia no siempre sale bien sin contraindicaciones. Analicemos el asuntos desde todos sus ángulos.

Desde el punto de vista deportivo, Vinicius lleva ocho meses lejos del nivel que le convirtió en el mejor jugador del mundo. Desde la fatídica e injusta pérdida del Balón de Oro, el jugador brasileño no parece haber recuperado ni la alegría ni la brillantez en su juego. No al menos de manera regular y previsible. Por tanto, desde el punto de vista estrictamente del juego, es lógico que Vinicius no sea intocable. Xabi Alonso lo está rotando con un Rodrygo que tampoco ha pasado los últimos meses por su mejor momento. El técnico vasco parece querer sacar lo mejor de cada uno desde la competencia.

Por otro lado, Vinicius se encuentra en una situación algo paradójica desde el punto de vista contractual. Por un lado, su no renovación le ha desprovisto de cierto halo protector respecto al club. Si Vinicius hubiera renovado en los términos que el club consideró acordados, el entorno de Vinicius siempre ha negado este extremo, quizás le habría resultado algo más difícil a Xabi la decisión que está tomando. Es una hipótesis simplemente, pero puede que tenga algo de verdad.

Por otro lado, el hecho de no sentirse tan importante, puede complicar la renovación de Vinicius ya que el brasileño puede percibir que ya no tiene tantos motivos para ceder en la negociación.

Particularmente considero que nadie debe ser insustituible en un equipo de fútbol que pretenda manejarse desde la meritocracia y la salud competitiva, pero al mismo tiempo tengo muy presente el nivel que puede alcanzar Vinicius en cualquier momento y dudo sobre si ésta es la mejor manera de conseguirlo. Además, su situación contractual ahora mismo es un factor a considerar como club. La pérdida de Vinicius libre en 2027 sería un enorme palo.

En este aspecto, no envidio nada la posición que ocupa el entrenador del Real Madrid. Sin duda, debe dirigir este proyecto de acuerdo con sus criterios y hasta ahora los resultados están siendo buenos. Ojalá Vinicius recupere su nivel y se convierta en intocable como ahora lo es con toda justicia Mbappé. Probablemente eso resolvería todo.