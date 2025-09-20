Xabi Alonso compareció ante los medios de comunicación después de la victoria del Real Madrid frente al Espanyol. Un triunfo que permite a los blancos seguir líderes en solitario de la Liga y que obliga al Barcelona a no fallar el domingo contra el Getafe. Militao y Mbappé, con dos golazos, dieron los tres puntos a los madridistas.

«Ha sido una victoria solvente más que brillante, pero buena. Hemos tenido control, no hemos tenido situaciones que nos estresen. No son divertidas, pero a mí me gusta. Esto sirve para crecer y ahora a pensar en el martes, contra el Levante», comenzó el entrenador.

Sobre la posición de Bellingham, fue claro: «Es un centrocampista ofensivo. Tiene un rol impresionante. Jugó en el Mundial, pero el equipo era muy diferente. Con Jude y Camavinga tenemos dos alternativas más». También habló del momento del cambio de Vinicius: «Hoy le ha faltado el gol. En el momento en el que mejor estaba podía haberle cambiado más tarde, podía haber esperado, pero el partido era para controlarlo y había que meter refresco».

«Franco también se ha marchado enfadado. A todos les sucede. Estoy contento con el partido que ha hecho Vinicius», añadió sobre el enfado del brasileño en el cambio. Además, destacó el partido de Asencio: «Lo que pasó en el Mundial era importante dejarlo atrás. Raúl, como Alaba y Fran, que están preparados. Ha hecho un partido muy serio, lo hemos preparado por la mañana y es una muy buena noticia para el equipo y para él».

«Pueden jugar en posiciones parecidas, pero pueden jugar juntos. Lo tengo en la cabeza. No debo pensar que no combinan bien, ya que lo hacen bastante bien. Uno por la calidad que tiene en el último tercio y su despliegue y Arda por su calidad. Se me van abriendo las posibilidades con lo que eso supone para bien y para mi gestión», comentó sobre la posición de Bellingham y Güler.

«Hay que tomar decisiones. Si son buenas nos irá bien y si son malas nos irá peor. Hay que entender que hay tiempo para todo. La temporada es muy larga. Sólo llevamos seis partidos, por lo que no hay que sacar conclusiones», comentó.

A la hora de explicar el protagonismo de Mastantuono, fue claro: «Es un jugador que necesitamos que se pueda asociar. Tiene mucha calidad. Mientras rinda va a jugar. Si las cosas llevan más tiempo habrá que esperar. Tiene ganas de hacer el primer gol, pero todo llega».

«Ha jugado más de enganche. No estaba en una posición tan alta, por lo que podía defender. Su altura le ha facilitado poder hacer esa transición. Kylian entiende muy bien el fútbol si le explicas lo que tiene que hacer. Es otro rol, desde una posición diferente, como segundo punta que ha jugado hoy», finalizó.