Xabi Alonso: «Vinicius ha hecho un partido muy bueno, estoy muy contento por él»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Levante en el Ciudad del Valencia. Dos goles de Mbappé, uno de Mastantuono, el primero, y otro de Vinicius, dieron el triunfo a los blancos, que llegan lanzados al derbi. Son líderes e invictos tras seis jornadas disputadas.

Xabi Alonso comenzó analizando el encuentro de Vinicius: «Ha hecho muy buen partido. Ha estado desequilibrante. Ha estado en todo. Ha sido fundamental ese primer gol para darnos confianza. Vini ha hecho un partido muy bueno y completo. Estoy muy contento por él».

«Acabamos de terminar el partido. Sólo estaba pensando en el partido de hoy. Ha sido muy completo el encuentro de todos. Ha tenido una actuación muy decisiva e importante», añadió a la hora de ser preguntado sobre si puede ser titular en el derbi.

«Estamos en fase de crecimiento. Llevamos 51 días de trabajo y queda mucho. Estamos construyendo una base sólida para competir en todo. Muchos se sienten conectados e importantes, pero queda por mejorar. El camino es bueno por los resultados y por las formas de hacer las cosas», aseguró.

A la hora de ser preguntado por el cambio de sistema, comentó lo siguiente: «Tener jugadores de calidad lo facilita mucho. Con poco entrenamiento entienden las cosas. Pueden jugar de diferentes maneras y en diferentes posiciones. Había jugadores que tenían que descansar, como Militao y Carvajal. Todos los que han entrenado han entrado muy bien. No hay que regodearse mucho, hay que pensar en lo que viene, que es el derbi».

«Ha hecho una arrancada que ha traspasado líneas. Tiene muchas cualidades. Estoy muy contento de poder tenerle. Poco a poco va entrando. Bellingham también ha podido tener más minutos», finalizó tras analizar el encuentro de Camavinga.