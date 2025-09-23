Mastantuono firma una obra de arte en su primer gol con el Real Madrid

Franco Mastantuono estrenó su cuenta goleadora como jugador del Real Madrid en la sexta jornada de Liga. El argentino firmó en el Ciudad de Valencia el primero de muchos tantos con la camiseta blanca tras hacer un jugadón marca de la casa lleno de personalidad para batir a Ryan. Lo fácil hubiese sido dársela a Mbappé, pero el extremo sacó todo su talento para batir al portero del Levante.

El jugador, de 18 años, se sobrepuso a la mala suerte que había tenido en las últimas semanas con el gol tras dar un poste contra el Marsella en Champions y un larguero en este encuentro frente al Levante antes de estrenar su cuenta goleadora.

La jugada en sí fue una contra magistralmente iniciada por un robo de Carreras. El defensa pasó a Vinicius quien inmediatamente abrió el esférico a la derecha y ahí Mastantouno entró en conducción desde la frontal del área para romper a su defensor con un recorte y rematar a la escuadra con la derecha, su pierna menos hábil.

El argentino celebró por todo lo alto el gol junto a unos compañeros que estaban deseando verle marcar como demostró la celebración de Vinicius, quien dio un patadón al aire al balón. Mastantuono se convirtió en el cuarto jugador más joven de la historia en marcar con la camiseta del Real Madrid tras Endrick, Raúl González y Rivera.