Mastantuono coge relevancia

Franco Mastantuono ha tenido motivos de sobra para sonreír en las últimas semanas. Hace menos de un mes, el jugador argentino celebraba sus 18 años a la vez que era presentado de forma oficial como jugador del Real Madrid. Un 14 de agosto que supuso la incorporación de Mastantuono a los entrenamientos con sus nuevos compañeros. Pese a llevar pocos días en la dinámica del grupo, Xabi Alonso ya le dio minutos en Liga ante Osasuna. En Oviedo y ante el Mallorca pasó al once. Un estatus que ha mantenido en su primer partido con su selección, donde disputó 63 minutos en el 3-0 de Argentina ante Venezuela.

El encuentro del combinado albiceleste estuvo marcado por la despedida de Leo Messi, que jugó su último partido en su país. Sin garantizar su presencia en el próximo Mundial, el ’10’ dejará huérfano el puesto de líder en la selección. Mastantuono está entre los llamados a heredar el peso de Messi en Argentina, junto a otros nombres más experimentados como el de Julián Álvarez. Un futuro en el que también aparece Nico Paz como uno de los puntales de la vigente campeona del mundo.

Mastantuono se convirtió el pasado 6 de julio en el jugador más joven en ponerse la camiseta de la selección argentina. El canterano de River Plate debutó en la victoria (0-1) ante Chile con 17 años, 9 meses y 22 días. Tres meses después de su estreno con el equipo de Scaloni, el atacante del Real Madrid parece estar entre los favoritos del técnico para ocupar un puesto en el once. Una confianza, la del seleccionador de la Albiceleste, que coincide con la fe que ha mostrado Xabi Alonso en un jugador de tan corta edad recién llegado al fútbol europeo.

En lo que respecta a Mastantuono, Scaloni y el entrenador merengue tienen buena sintonía. «Lo veo bien. Su club lo está llevando de una manera positiva. Su entrenador y sus compañeros lo están arropando», declaró el técnico argentino en la rueda de prensa previa al encuentro ante Chile. Unas palabras que coinciden con las que expresó días atrás en una entrevista con María Rosa Varela de Flashscore: «Por suerte, su entrenador lo entiende. Sabe muy bien lo que tiene, y lo van a guiar como mejor les parezca».

La personalidad de Franco Mastantuono

Pese a sus 18 años, Franco Mastantuono ya empieza a conocer lo que significa la presión de los grandes escenarios. Con 16 años ya se convirtió en referente de uno de los clubes más grandes de Sudamérica: River Plate. Como parte importante de la rotación del Real Madrid y habitual de la selección argentina, la presión y la crítica se convertirán en un acompañante habitual de Mastantuono durante su carrera.

El jugador parece preparado para ello. Es la sensación que transmite y la que dejó en Xabi Alonso antes de fichar por el Real Madrid. «La primera vez que hablé con él me sorprendió mucho su personalidad. Tenía 17 años y era un hombre, tenía mucha seguridad en sí mismo, no tenía ningún vértigo de dar el paso al Real Madrid. Desde que ha llegado se le nota esa madurez, las ganas, la calidad», aseguró el tolosarra en la rueda de prensa previa al debut ante Osasuna.