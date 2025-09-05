La noche más emocionante de Messi: último partido en Argentina, doblete, lágrimas

Leo Messi se ha despedido en su último partido oficial con la selección en Argentina. Un partido ante Venezuela que se convirtió en un homenaje por todo lo alto al que respondió siendo el futbolista más diferencial con un doblete (3-0). Una victoria que, aunque solo agranda su liderato en la clasificación de la CONMEBOL para la Copa del Mundo en 2026, sirvió para recordar lo que significa el delantero para el equipo albiceleste.

Desde hace meses los deberes estaban hechos para los de Scaloni, sumando 38 puntos en 17 partidos a falta de solo una jornada. Al frente tuvo una Venezuela que se vio superada en todo momento, conservando la séptima plaza con 18 puntos y a la espera del milagro en la repesca.

A pesar de que la selección ‘vinotinto’ presentó un esquema muy replegado, el comienzo de Argentina no invitó al optimismo para la portería de Rafa Romo. Incluso se vio a un Franco Mastantuono muy participativo en el juego ofensivo del equipo junto con Thiago Almada, acompañados de Julián Álvarez.

El primer tanto llegó en el minuto 39 cuando, tras recuperar el balón en el centro del campo, Leandro Paredes lanzó un preciso pase para Álvarez que, ante la salida de Romo, cedió a Messi la oportunidad de definir ante una portería vacía.

Momento en el que las ovaciones ganaron más ruido después de estar coreando el nombre de Leo desde antes de que rodase el balón, dejando la imagen de un Messi emocionado ante su gente. Por mucho que Venezuela trató de igualar el marcador, el poco peligro de Rondón apenas inquietó la guardia del ‘Dibu’ Martínez.

Un partido redondo para Leo Messi

La segunda mitad mostró a un equipo venezolano más ofensivo, que no logró generar ocasiones de gol mientras que dejó más espacios en defensa, pese a los ingresos de Yeferson Soteldo y Josef Martínez.

En el minuto 75, Messi apeló a su experiencia y picardía para jugar rápido un tiro libre que tomó desprevenida a la defensa rival y permitió a Nicolás González centrar cómodamente un balón que fue cabeceado a la red por Lautaro Martínez ante una débil resistencia del arquero venezolano.

Cuatro minutos después, Rodrigo de Paul filtró un pase milimétrico a Thiago Almada que, al igual que Álvarez en el primer tiempo, cedió con galantería a Messi un balón cómodo que ‘La Pulga’ convirtió en el 3-0 definitivo. Con este tanto, Messi sumó ocho goles en estas eliminatorias y se convirtió en su máximo anotador.

Tras el triunfo de este jueves, Argentina visitará el próximo martes 9 de septiembre a Ecuador por la última fecha de las eliminatorias, duelo en el que los focos estarán de nuevo en el astro del Inter de Miami. Todo ello con la ilusión de todo un país de verle en el próximo Mundial como su último servicio.