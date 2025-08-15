Ninguna camiseta se vende más en el mundo: Son supera a Messi y LeBron James desde que llegó a la MLS

La llegada de Heung-min Son a Los Ángeles ha roto los esquemas por completo, tanto en el deporte en general como en el fútbol en particular. Su fichaje, el más caro (22 millones de euros) de la historia de la MLS, sigue el patrón tradicional de los clubes estadounidense. Jugador de renombre, con tirón y cuyos mejores años de rendimiento han transcurrido en Europa.

Son es una marca global, el embajador más reconocido de su país, Corea del Sur, y un rival para Messi. Tanto deportivamente como mediáticamente. Su impacto ha sido inmediato y arrollador. Desde su llegada a la MLS, hace algo más de una semana, la camiseta de Son es la más vendida del campeonato estadounidense.

No sólo del soccer, como llaman al fútbol desde el otro lado del Atlántico, sino en cualquier deporte. Y no sólo en Estados Unidos, sino en todo el planeta. «En esta segunda semana no sólo hablamos de la camiseta más vendida en la MLS, sino en cualquier deporte en el mundo en este momento. Ahora mismo se vende más que la de Messi», explica John Thorrington, gerente general de Los Ángeles a Talksport.

Más que Messi, Ronaldo, LeBron James, Stephen Curry… Nadie vende más camisetas en este momento que Son. «Si tomamos en cuenta desde que firmó con Los Ángeles hasta ahora, ha vendido más camisetas que cualquier otro atleta en el mundo», añadió Thorrington. Además de en merchandising, el impacto de Son se ha notado también en la taquilla del club angelino.

Las entradas para un partido de Los Ángeles han aumentado su cotización desde que el coreano aterrizó en el club. Valga el próximo partido contra San Diego como ejemplo. Las entradas han pasado de oscilar los 300 dólares a superar los 1.000e instalarse en 1.500 aproximadamente. «Su fichaje tiene dos caras, pero nos entusiasme realmente ganar trofeos», expresó Thorrington.