Tener dependencia de Kylian Mbappé es algo normal. Cómo no se va a tener dependencia del que es el mejor jugador del mundo en estos momentos, aunque el Balón de Oro esté en poder de otro. Pero lo que no es tan normal es que esa dependencia se extrapole a la poca variedad goleadora que tiene hasta la fecha el equipo dirigido por Xabi Alonso.

Y es que, en los seis partidos oficiales que han disputado los blancos hasta el momento, solo cuatro futbolistas han visto portería y el 58,33 % de las dianas han sido obra del francés. Unos datos que a día de hoy no son alarmantes, ya que los madridistas solo saben ganar, pero pueden convertirse en un problema el día que el francés no vea portería o, simplemente, no esté.

Mbappé ha hecho siete dianas en seis partidos, mientras que el Real Madrid ha marcado 12 goles, 10 en Liga y dos en Champions. Es decir, hasta el momento, Kylian marca más de la mitad de los tantos que hace el equipo de Xabi Alonso. Los otros jugadores que han visto portería son Vinicius y Arda Güler, con dos dianas cada uno, y Éder Militao, que marcó un golazo frente al Espanyol el pasado sábado para abrir el marcador.

El peso goleador que está cogiendo Mbappé en el Real Madrid es tan lógico como peligroso, ya que el día que no esté o, simplemente, no vea portería, puede ser un problema. El francés ha visto portería en todos los encuentros menos ante el Mallorca, donde hizo dos dianas que quedaron anuladas por estar en fuera de juego.

Xabi sabe el problema

«Es una pregunta muy complicada de responder. Me metería en un problema. Los necesitamos a todos, estoy contento. Lo podemos hacer mejor todavía. En el último tercio de ataque tenemos que evolucionar y seguir queriendo hacer cosas diferentes. Pero hay una base que se está construyendo y esa base va a ser sólida para lo que queda de temporada y todos están bien. Algunos podrían llevar algún gol más de los que llevan y otros están esperando el primer gol, pero con ganas», explicaba Xabi Alonso en la previa del encuentro contra el Levante a la hora de ser cuestionado por su tridente favorito.

Xabi Alonso no esconde que el peso goleador del equipo debería estar más repartido. Está encantado con el ritmo anotador de Mbappé, pero al mismo tiempo entiende que el resto de los atacantes deberían tener una mayor facilidad a la hora de perforar la portería rival. Jugadores como Rodrygo, Brahim, Mastantuono o Gonzalo deben dar un paso al frente.