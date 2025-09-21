Mbappé pone en duda la forma de elegir el Balón de Oro: «Si dependiera de los jugadores…»

Kylian Mbappé, al igual que todo el Real Madrid, no acudirá a la gala de este lunes para el Balón de Oro. El delantero francés no figura entre los favoritos en las encuestas, pero eso no le impide opinar acerca de quién merece ser el ganador y poner en duda el funcionamiento a la hora de elegir quién debe llevárselo.

Desde hace tiempo, su ganador siempre ha sido su compañero de selección, Ousmane Démbélé. Su campaña para que sea él quien suceda a Rodri no ha cesado desde hace varios meses, y esta semana han salido a la luz nuevas declaraciones de por qué debe ser el extremo: «Sí, para mi sí. Espero que gane. Lo apoyé desde el principio. Para mí era natural apoyarlo», empezó explicando.

Sin embargo, una de las principales preocupaciones que tiene Kylian es el el hecho de que no sean los propios jugadores quienes elijan quién es el mejor del mundo: «Ya veremos cómo va, porque no depende de nosotros. Si dependiera de los jugadores… pero no depende de nosotros», dijo en una entrevista para el canal francés Telefoot. Hay que tener en cuenta que el Balón de Oro se da al que más puntos obtenga de los 100 periodistas seleccionados en todo el mundo, entre los que se encuentra el español Alfredo Relaño. Es decir, tampoco votan ni los aficionados ni entrenadores.

Mbappé ensalza a Achraf y pasa de Lamine Yamal

Otro de sus grandes amigos, como Achraf Hakimi, también está entre los nominados. Aunque todo indica que no estará entre los primeros puestos, ensalzó su año y la importancia que tiene la defensa en un equipo ganador: «Espero también que tenga una buena clasificación. Sería genial para los defensores mostrarles que el fútbol es para todas las posiciones y él tuvo una temporada histórica».

Por último, le preguntaron acerca de Lamine Yamal, pero Kylian respondió con finura: «Muy buen jugador, pero del Barcelona, no podemos decir nada, pero muy buen jugador», concluyó entre risas.