Mbappé: «Este año intentaré meter los máximos goles posibles y no me pongo límites»

Kylian Mbappé está de dulce. Este martes, el francés marcó sus dos primeros goles en Champions, dos que le dieron la primera victoria al Real Madrid en el partido contra el Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu (2-1). Aun así, la estrella del equipo blanco afirmó que no se considera el «líder» y que se siente «muy bien ahora mismo».

«Sólamente quiero ser Kylian, ayudar a mis compañeros, al equipo y me siento bien», añadió. «Espero poder ayudar a los jóvenes para sacar su mejor versión», dijo, como si de un jugador veterano se tratase. «Una noche complicada porque fuimos 10 durante un tiempo, pero sacamos ese espíritu del Bernabéu en la Champions», aseguró Mbappé.

Sobre lo que les pide su entrenador, Mbappé comentó lo siguiente: «Xabi Alonso quiere que recuperemos más rápido el balón y hemos entendido que queremos hacerlo así para ganar. Tenemos muy buena comunicación con él y sabemos lo que queremos hacer». Y él en concreto hace «lo que quiere el míster». «Queríamos recuperar muchos balones arriba y hemos tenido muchas situaciones que tenemos que marcar», explicó.

Sobre el tema de las manos, dijo: «Al final es complicado, el tema de las manos es muy difícil. Dicen que todas las manos se pitan, luego no. Para mí es penalti, pero puedo comprender que haya gente que diga que no es. Al final todos estamos muy perdidos con esta regla». Su segundo gol fue por un penalti provocado por Vinicius por una mano polémica del defensor del cuadro francés.

Mbappé no tiene techo esta temporada

«Este año intentará meter los máximos goles posibles y no me pongo límites. Quiero ayudar al equipo y ganar. Me da igual que sea con goles, asistencias o presionando», concluyó Kylian, que ya suma seis goles esta temporada en tan sólo cinco encuentros.