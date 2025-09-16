El Real Madrid pidió un penalti de Balerdi sobre Mbappé con el empate a uno

Kylian Mbappé se quedó tendido en el área en el minuto 54 después de recibir un golpe de Balerdi. Con el partido empatado a uno, el Real Madrid buscaba el gol que le pusiera por delante ante el Olympique de Marsella. Entonces, en una combinación del francés con Valverde le dejaba en posición de disparo, sin embargo se le quedó algo adelantado el balón. Aprovechó el capitán del conjunto marsellés para pisar el balón y, cuando Mbappé fue a disparar, acabó impactando con la plancha, pidiendo penalti.

La acción fue de lo más gris. El árbitro bosnio Irfan Peljto entendió que no había nada, aunque Mbappé seguía en el césped tendido. Cortó la acción Militao, que vio la amarilla al evitar que el Marsella se lanzara a la contra. Entonces, el VAR revisó la jugada, pero consideró que la acción estaba bien arbitrada en primera instancia por el colegiado.