Mbappé suma y sigue con el Real Madrid. El francés ya acumula seis goles en cinco partidos esta temporada, unos números que reflejan el gran nivel con el que ha arrancado el curso. Ante el Olympique de Marsella, en el debut europeo de los blancos, firmó el empate desde el punto de penalti en una Champions que Kylian ansía como pocos.

En la segunda mitad volvió a ser decisivo. Aunque no dispuso de muchas ocasiones claras, volvió a mostrarse letal desde los once metros: Rulli adivinó la intención, pero el disparo del francés acabó en la red y significó tres puntos vitales para el Real Madrid.

El Marsella es una de las víctimas favoritas de Mbappé. Ya les ha marcado 12 goles como profesional: nueve con el PSG, uno con el Mónaco y dos más ahora con el Real Madrid. Además, nunca ha perdido contra el conjunto marsellés en territorio francés.

Algo pasa con Vini

Ya no sorprende que Vinicius sea suplente o sustituido. El brasileño no ha completado ninguno de los cinco partidos disputados por el Real Madrid esta temporada: en tres fue cambiado y en dos -Oviedo y Marsella- comenzó en el banquillo.

Frente al conjunto francés se enteró de la decisión de Xabi Alonso la misma mañana del martes, algo que no le sentó nada bien. Entró pasada la hora de juego, con el marcador 1-1, visiblemente molesto por no haber sido titular. En la más de media hora en la que estuvo sobre el césped no marcó la diferencia.

Problemas en la derecha

Xabi Alonso se topó contra el Marsella con un doble contratiempo en la banda derecha. Primero, la lesión de Trent Alexander-Arnold, que apenas duró cuatro minutos sobre el césped tras sufrir una dolencia muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda. Será sometido a pruebas en las próximas horas.

En su lugar entró Carvajal, que tampoco terminó el encuentro: fue expulsado con roja directa por un cabezazo sobre Rulli. El portero argentino exageró el contacto, pero tras la revisión del VAR, el colegiado decidió mandarle a vestuarios. Una decisión muy protestada por los blancos.

Brotes verdes de Mastantuono

Franco Mastantuono se convirtió en el jugador más joven en ser titular con el Real Madrid en Champions. El argentino jugó más de una hora y dejó destellos de su enorme calidad, incluido un disparo al palo que rozó el gol. Fue cambiado por Brahim.

Un Güler irreconocible

Si Arda Güler se ha ganado a pulso ser titular indiscutible, frente al Olympique de Marsella firmó su actuación más gris. El turco perdió varios balones comprometidos, uno de ellos acabó en gol rival, y nunca logró entrar en el partido. Una de sus noches más discretas con la camiseta blanca.

