Mbappé empata con un golazo de penalti provocado por Rodrygo

Kylian Mbappé empató con un golazo de penalti tras provocar Rodrygo la pena máxima (1-1). La estrella del Real Madrid igualó el primer partido de Champions en el 28′, seis minutos después de que el Olympique de Marsella se adelantase en el Santiago Bernabéu con un tanto de Tim Weah a pase de Greenwood tras una pérdida tonta de Arda Güler.

Rodrygo estuvo fantástico en la primera parte y en uno de sus varios ataques por la banda izquierda forzó una falta clara dentro del área de Kondogbia, que le metió la pierna para derribarle y evitar el disparo. Mbappé volvió a ser el lanzador desde los 11 metros y logró empatar para el equipo blanco con un tiro fuerte y colocado a la derecha. Rulli adivinó la dirección, pero no pudo detenerla.

El Real Madrid cuajó un gran arranque de encuentro, pero el esfuerzo y las ocasiones no tuvieron recompensa hasta el gol de Mbappé. Además, Xabi Alonso se llevó dos malas noticias. No sólo el gol del Marsella, también la lesión de Trent Alexander-Arnold a los tres minutos por un pinchazo en la parte trasera de la pierna derecha.