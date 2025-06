Mbappé toma partido en el Balón de Oro: «Entre Lamine y Dembélé, ¿hace falta explicarlo?»

Kylian Mbappé tiene claro a quién votaría para que ganara el Balón de Oro. El capitán de Francia ha dejado claras sus preferencias entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé. Lógicamente, se ha decantado por el futbolista del PSG, con el que compartió vestuario en las filas del conjunto parisino y compañero en la selección. El delantero del Real Madrid tiene claro a quién le daría su voto en caso de tener derecho a hacerlo –votan sólo periodistas– planteando una pregunta a los presentes en la rueda de prensa: «¿Realmente hace falta explicarlo?».

El futbolista del Real Madrid, protagonista en la semifinal de la Liga de Naciones ante España, al ser el líder de la reacción de los de Deschamps, ha comparecido antes del partido por el tercer y cuarto puesto de la Liga de Naciones, que les medirá a Alemania. Ha hablado sobre su rendimiento, su marcha del PSG, la Champions lograda por los de Luis Enrique y, también, ha defendido la importancia de los dos títulos ganados por el conjunto blanco este curso, la Supercopa de Europa e Intercontinental.

«¿Temporada en blanco? ¿Seguro? ¿Qué es una temporada en blanco? ¿Qué es una temporada en blanco? ¿Ves los partidos? Ganamos dos títulos», ha señalado el francés al ser preguntado por la ausencia de títulos en el Real Madrid. Después ha especificado que «perdimos títulos importantes», aunque destaca que el «año ha sido enriquecedor».

También se ha pronunciado sobre la victoria del PSG en Champions: «Que el PSG haya ganado la Champions sin mí no me afecta. Es algo bueno. Creo que en una carrera todos tenemos retos. Estoy un poco más en el ojo del huracán, es bueno, siempre me ha gustado estar en estas posiciones, depende de mí trabajar. He revertido muchas tendencias en mi carrera, me culparon de muchas cosas y logré desahogarme. Depende de mí trabajar».

«Estaba feliz, se lo merecen, han pasado por tantas dificultades, yo también las viví, he pasado por todas las etapas de la Champions menos la victoria. Era el mejor equipo de Europa. No recuerdo haber visto un 5-0. Es 100% merecido, se convirtieron en el equipo que todos quieren vencer», ha señalado sobre la victoria de su ex equipo ante el Inter de Milán.

Fue inevitable que se pronunciara sobre si tenía que haber aguantado más en el PSG, tras la victoria en la final de Múnich: «No. Mi historia había terminado, tenía que terminar. Sin amargura, había llegado al final del camino. Lo habría intentado todo. Fue el destino el que quiso que esto sucediera sin mí».

Sobre los objetivos más inmediatos de Francia, Mbappé ha hablado de un «objetivo a largo plazo» que es «el Mundial 2026». «Estamos adquiriendo seguridad ofensiva, pero también necesitaremos seguridad defensiva. Tendremos muchos jugadores de vuelta, tuvimos muchas bajas. Debemos seguir trabajando», ha apuntado.

Mbappé tiene claro el Balón de Oro

Y, cómo no, había que hablar del Balón de Oro. Sobre todo tras la derrota de Francia contra España, en lo que muchos habían planteado como un decisivo Lamine Yamal-Ousmane Dembélé. Mbappé lo tiene claro y cree que el campeón de todo –triplete con el PSG redondeado con la Champions– tiene que ser, hoy por hoy, el vencedor: «Yo le daría el Balón de Oro a Dembélé. ¿Votaría por Dembélé? Sí. ¿Realmente hace falta explicarlo? Si hablamos de Yamal y Dembélé, yo elijo a Dembélé. Está muy claro mi voto».

Aunque ha querido dejar claro que el voto no sería definitivo. Mbappé sí que tendrá que votar en el The Best de la FIFA y, hasta ese momento, puede cambiar su visión, puesto que hay un Mundial de Clubes por jugarse: «La situación está cambiando muy rápido, como lo han demostrado los últimos ganadores. No hablábamos de jugadores específicos que finalmente ganaron. De aquí a septiembre pasarán muchas cosas, pero hoy hablamos de Ousmane Dembélé y Lamine Yamal. Por eso respondí».