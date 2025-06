Deschamps y el comentario que escuece a Lamine y a los culés: «Pase lo que pase Dembélé es Balón de Oro»

Didier Deschamps no dejó ningún lugar a dudas sobre quién debe ser el Balón de Oro este próximo otoño. El seleccionador francés sostuvo la candidatura de Ousmane Dembélé por delante de Lamine Yamal después de que el delantero ganase la última Champions League liderando al Paris Saint Germain. De hecho, el técnico asegura que no importa lo que suceda en la Nations League de cara al premio y que claramente lo debe ganar.

«Obviamente, apoyo al 100% a Dembélé para el Balón de Oro, con la temporada que está haciendo. Se lo merece. Si me preguntan entre Lamine Yamal y Ous, la respuesta es 100% Ousmane», afirmó sobre el galardón al mejor futbolista de la temporada.

Muchos medios catalanes próximo al Barcelona habían situado este duelo de la Nations League entre España y Francia como una final en cubierto para conocer qué jugador sería el ganador del Balón de Oro. Deschamps, sin embargo, rechaza este término por la gran temporada que ha hecho un Dembélé que ha anotado 33 goles en este año. Lamine Yamal no ha alcanzado ni un tercio de esa cantidad de goles.

El técnico también quiso hablar del partido contra España y señaló que no es una revancha por la eliminación del año pasado en la Eurocopa. «No me gusta la palabra ‘venganza’. Este es un torneo diferente y es una nueva semifinal con la oportunidad de llegar a la final. Pero no me voy a remontar a la semifinal del año pasado, aunque España nos dominó, especialmente en el control de la posesión. No niego que fueran superiores en algunos aspectos la última vez que jugamos contra ellos, pero no creo que hubiera mucha diferencia entre nosotros», aseveró.

España rival tradicional

El preparador de los gallos se refirió a una vieja conocida como España, recordando de paso que en 2021 ganaron la Liga de Naciones a costa de la ‘Roja’. «Nos espera un gran partido mañana contra la selección que sin duda es la mejor de Europa ahora mismo, si no del mundo. Tuvimos la enorme alegría de ganar la Liga de Naciones en 2021, por cierto, contra España en la final», afirmó.

Por otro lado, Deschamps reconoció bajas en su once habitual, en especial en defensa, donde tendrán que medirse de nuevo a un Lamine Yamal con «la capacidad de marcar la diferencia». «Cuento con los defensas que tengo mañana. Idealmente, desearía que los tres que están ausentes estuvieran con nosotros. Han sido mi defensa durante los últimos dos años. Pero eso significa que puedo darle minutos a alguien más. Cuando te enfrentas a España y sus delanteros, quizás no sea lo ideal», apuntó.

Además, el técnico francés cuenta con los flamantes campeones de Europa con el París Saint-Germain, como Désiré Doué y un Ousmane Dembélé que le ve como Balón de Oro. «Es muy positivo para ellos después de la final de la Champions League tener un partido contra España. Estamos haciendo todo lo posible para que todo salga lo mejor posible. Analizaré la situación», afirmó.

«Kylian [Mbappé] jugará en el centro. Quizás la posición sea un poco diferente debido a [Ousmane] Dembélé. No voy a responder a las preguntas sobre la delantera, pero esto me ha dado que pensar», añadió, pensando también en meter a Doué en el once, y excusando a un Mbappé que hace un año jugó con la fractura nasal sin poder dar su mejor versión en la Eurocopa celebrada en Alemania.