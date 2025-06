De la Fuente: «Huijsen es un elegido»

Ya tocaba respirar paz y tranquilidad cuando uno llegaba a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Tras años de terremotos, todo por fin se ha asentado y sólo se habla de lo que realmente importa en la Federación Española de Fútbol: del deporte rey. A pesar de este ambiente, los diferentes equipos han seguido ganando, guiados por el combinado masculino absoluto, que domina el continente desde 2023.

Y el mayor culpable de esto es Luis de la Fuente (Haro, 1961). El hombre tranquilo. Calmado. Sosegado. Y, sobre todo, ganador. El seleccionador se siente con OKDIARIO con la sonrisa que la caracteriza y con ganas de hablar de la nueva fase final que afronta la selección española, donde espera Francia, otra vez Francia, en semifinales. ¿El escenario? Donde se escuchó el silencio tras el gol de Mikel Merino. Es decir, Stuttgart.

Pregunta: Otra fase final. Nos están malacostumbrando.

Respuesta: No, yo creo que estamos bien acostumbrados (risas). Estamos encantados de que sea así, de tener esa posibilidad. Yo siempre he dicho que el éxito radica en estar en disposición de hacer cosas importantes, y, afortunadamente, en todo este tiempo que llevamos en la Selección, pues la verdad que las cosas están yendo bien, pero esto no es más que fruto de trabajo, trabajo, más trabajo y tener unos futbolistas geniales que hace que todo sea mucho más sencillo.

P: ¿Cómo afrontan el encuentro contra Francia?

R: Esta competición tiene un nivel altísimo. No sólo se demuestra en la Final Four, sino que ya se vio en las eliminatorias precedentes, donde todas eran durísimas. A la fase final han llegado tres campeonas del mundo y una de Europa. Es casi imposible tener mayor dificultad, que es extrema.

P: ¿Francia da más, menos o el mismo respeto que en la Eurocopa?

R: Respeto porque es una grandísima selección, porque tiene jugadores, individualidades excepcionales. Muchos de ellos vienen de ser campeones de Europa con el PSG y están dirigidos por un seleccionador fantástico, con mucha experiencia y un bagaje excepcional. Será muy difícil. La dificultad es parecida a la de una final.

P: La defensa será importante. Mbappé, Dembélé y Doue. En la rueda de prensa que dio el día de la convocatoria aseguró que están los cuatro mejores centrales de España en este momento.

R: Defender será un trabajo de todo el equipo. En la Eurocopa ya entendimos perfectamente que tenía que ser así. Serán muy importantes las ayudas, las coberturas, estar en disposición de ayudar al compañero en cualquier situación, ya habrá muchos duelos individuales. Centrándonos en los centrales, son jugadores muy fuertes en los duelos. Saben sacar el balón, son muy completos en fases defensivas, son fuertes en los duelos, son rápidos e interpretan muy bien el sentido del juego, ya que tienen un sentido de anticipación muy grande. Además, con la pelota, en la fase ofensiva, ofrecen una gran salida de balón que permite superar líneas de presión del rival. Cada uno tiene una característica, por lo que tienen diferentes perfiles y son complementarios, al mismo tiempo que son diferentes, lo que nos da una gran riqueza defensiva y, también, ofensiva.

P: ¿Nos puede definir a Huijsen?

R: Es un chico al que llevamos siguiendo mucho tiempo. Siempre pido oportunidades y continuidad para los jóvenes con talento. Ha demostrado madurez futbolística y personal. Tiene condiciones físicas y técnicas excepcionales, y lo mejor es que no le puede la presión. Son jugadores elegidos, para más de una década.

P: Hablemos de los otros tres: Vivian, que podría jugar en cualquier grande; Cubarsí, que es otro prodigio; y Le Normand, que ha tenido un año complicado. ¿Qué nos puede decir de ellos?

R: Cuando comenzamos en 2022 teníamos problemas en esa posición. Hoy hay muchas alternativas. Dani Vivian ha sido de los mejores centrales de la Liga, con un rendimiento altísimo. Hay jugadores que podrían estar perfectamente aquí. Disponemos de una base de 30 o 40 jugadores de gran nivel. Nos da tranquilidad.

P: Uno que no está es Asencio, que estuvo en la última convocatoria. ¿Qué le ha faltado para repetir?

R: No le falta nada. Estuvo convocado. Simplemente, ahora hay otros en mejor momento o con más continuidad. Necesita tiempo y seguir creciendo. La Selección tiene mucha competencia.

P: Otro que también fue llamado, se lesionó y no vino fue Iñigo Martínez. ¿Usted sigue contando con él?

R: El criterio que seguimos aquí es puramente futbolístico. Es lo que creemos que es lo mejor para competir contra los rivales en el escenario que nos planteamos. Sólo nos centramos en cuáles son los jugadores que van a ser capaces de competir en mejores condiciones contra los rivales. Y es lo que nos mueve única y exclusivamente.

P: Hablemos de Isco. Ha vuelto tras mucho tiempo, y está en un gran estado de forma. ¿Qué le pide?

R: Es su momento. Ha terminado muy bien la temporada. Es una gran oportunidad y nos va a sumar mucho. Sólo con estar aquí ya transmite experiencia y prestigio. Es muy importante para nosotros.

P: La portería también es un tema delicado. ¿Cómo elige a los tres porteros? ¿Por qué no está Joan? Y, ¿qué tiene Álex Remiro además de ser un excelente guardameta?

R: Álex Remiro puede ser titular perfectamente. Es un profesional excelente y un gran compañero. Da energía al grupo y siempre rinde. Lo mismo podría decirse de Joan, Robert Sánchez, Leo Román… Tenemos muchos grandes porteros. Hay que elegir tres, pero podrían estar más.

P: ¿Es la posición más difícil a la hora de elegir?

R: Puede ser. Pero cualquiera que elijamos podría ser titular en cualquier selección del mundo. El nivel de porteros en España es altísimo.

P: Ya empezó la campaña por el Balón de Oro. ¿Lo puede ganar Lamine Yamal?

R: Claro que sí. Me alegro mucho de que Rodri lo ganara, y me encantaría que el próximo fuera otro español. Lamine tiene un potencial enorme y creo que puede ganarlo perfectamente.

P: Hablemos de un campeón de Europa. ¿Fabián Ruiz es ahora mismo el jugador español más en forma?

R: Tenemos el mejor centro del campo del mundo. Fabián, Zubimendi, Pedri, Gavi, Baena, Mikel Merino, Aleix García… Es impresionante. Y sí, Fabián ha hecho una temporada espectacular. Con él llevo desde que tenía 17 años. Es más que un futbolista para mí. Ha crecido con nosotros. Son relaciones que trascienden lo futbolístico.

P: Otro jugador que ha tenido un año complicado es Morata, pero aquí es intocable. Tiene que estar en el Mundial el capitán.

R: Primero hay que clasificarse. Pero Álvaro siempre ha sido importantísimo. Tiene una actitud ejemplar, es capitán y un referente. Siempre aporta. Algún día se reconocerá lo que ha sido Morata para el fútbol español.

P: ¿Ya están pensando en el Mundial de 2026?

R: Ahora estamos centrados al 100 % en Francia. Pero claro que pensamos en el Mundial. Estamos perfilando cosas, pero todo a su tiempo.

P: ¿Somos la mejor selección del mundo?

R: Somos una de las mejores. Hay muchas grandes selecciones: Francia, Inglaterra, Alemania, Brasil, Argentina… Estar segundos en el ránking FIFA significa algo. Pero necesitamos ganar un Mundial para consolidarnos ahí.

P: Desde que llegó en 2022 todo ha ido bien, salvo aquel día en Escocia. ¿Están preparados para cuando lleguen las derrotas y, por consiguiente, las críticas?

R: Por supuesto. Sabemos que puede pasar. Llevamos más de dos años sin perder un partido oficial. Pero en partidos tan igualados, un detalle te puede dejar fuera. Estamos preparados para perder, con equilibrio y respeto. Como en Roma, hay que recordar que somos mortales. Y si llega ese día, trabajaremos aún más.