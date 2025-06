De la Fuente: «Es el momento de Isco»

La presencia de Isco Alarcón en la convocatoria de la selección española fue la gran novedad de la lista que Luis de la Fuente ofreció para la Liga de Naciones, donde España afronta una nueva fase final en la que se medirá a Francia en semifinales. Luego, llegaría una hipotética final o un molesto tercer y cuarto puesto contra Alemania o Portugal. Y lo que parece seguro es que el jugador del Betis tendrá un papel muy importante.

«Es su momento. Ha terminado muy bien la temporada. Es una gran oportunidad y nos va a sumar mucho. Sólo con estar aquí ya transmite experiencia y prestigio. Es muy importante para nosotros», aseguró Luis de la Fuente en una entrevista concedida a OKDIARIO horas antes de jugar contra el conjunto galo en Stuttgart.

Isco Alarcón volverá a vestir la camiseta de la selección española. 2.177 días después de su último partido contra Suecia en el Santiago Bernabéu en 2019, el centrocampista del Betis regresa a una lista de España. Su gran temporada en el conjunto verdiblanco con Manuel Pellegrini le ha llevado a enfundarse la camiseta del combinado nacional de nuevo.

Hace varios meses que el nombre de Isco sonaba como posible novedad de la lista de De la Fuente, fruto de su buen rendimiento con el Betis. Finalmente, el seleccionador nacional ha decidido incluirle en esta lista para los partidos de la Liga de Naciones. Isco ha sido un futbolista determinante en el conjunto verdiblanco, se ha ganado el cariño del Benito Villamarín y junto con Antony han llevado al Betis a la primera final europea de su historia.

Sus 12 goles y 10 asistencias en 32 partidos le han llevado de vuelta a España cinco años, 11 meses y 16 días después de su último partido con la selección española. La última vez que el andaluz vistió la camiseta del combinado nacional fue el 10 de junio de 2019 en un partido de clasificación para la Eurocopa 2020 contra Suecia. El mediapunta jugó de titular frente a Islas Feroe, primero, y luego disputó todo el partido en la victoria por 3-0 contra el conjunto sueco en el Santiago Bernabéu.

«Tengo la sensación de llegar a un sitio que me quiere y que te da confianza. Reconectar con el Isco de pequeño, que le encanta y disfrutaba mucho del fútbol. El secreto es disfrutar de lo que hago. Las cosas de la vida. Puede golpearte cuando menos te lo esperas. Pasé por el proceso de la lesión donde me tuve que operar dos veces porque la primera no agarró bien la placa. Otro bache que hay que superar y lo hice bien. También es verdad que me pilla con una edad y una madurez que eso me ayudó mucho», explica el malagueño a su llegada a Las Rozas.