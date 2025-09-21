Dónde ver la gala del Balón de Oro por televisión gratis en directo y a qué hora es

El Theatre du Chatelet, en París, se viste de gala para acoger el evento de entrega del Balón de Oro 2025. La revista France Football volverá a reconocer una vez más al mejor futbolista de la temporada pasada y la incertidumbre sobre quién se llevará ese esférico dorado que todos aspiran a ganar. Ousmane Dembélé y Lamine Yamal son los claros candidatos que van a pelear por este prestigioso galardón, pero, aunque parezca complicado, no podría descartarse alguna sorpresa como ya sucedió el año pasado cuando lo conquistó Rodri Hernández.

Además del Balón de Oro 2025, en el acto se entregarán más premios, tanto de fútbol masculino como del femenino. Hay galardones reservados para los mejores porteros, entrenadores, al mejor futbolista menor de 21 años o los mejores clubes, entre otros. El evento será impresionante y las personas más famosas de este deporte se reunirán en el Theatre du Chatelete de París para vivir lo que será, sin ningún tipo de dudas, un evento espectacular en el que sólo un futbolista se podrá coronar como el mejor de todo el planeta.

Cuándo se entrega el Balón de Oro

La revista France Football eligió este lunes 22 de septiembre como la fecha clave para entregar el Balón de Oro 2025. Esta fecha será una muy especial para el mundo del deporte rey, ya que se conocerá en esta gala al mejor futbolista del año pasado. Hace semanas se conocieron a los 30 candidatos que optan por llevarse este prestigioso galardón que todo jugador sueña, al menos una vez en su vida, con ganar, pero es cierto que los grandes favoritos para levantar el esférico dorado son Ousmane Dembélé y Lamine Yamal.

Horario de la gala del Balón de Oro 2025

Esta 69ª edición del Balón de Oro fue programado para que comenzase en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. A lo largo de la tarde se irán calentando motores en las redes sociales del medio que organiza este evento hasta uno de los momentos más esperados: la alfombra roja. Las personalidades del mundo del fútbol irán pasando por allí para entrar en el Theatre du Chatelet, donde unas horas después conocerán al mejor futbolista de la pasada temporada.

Dónde ver gratis por TV en directo el Balón de Oro 2025

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos para poder retransmitir todo lo que suceda durante el acto en el que se premia a los mejores protagonistas del mundo del fútbol de la pasada temporada. Esta plataforma ofrecerá en directo por televisión el evento de la entrega del Balón de Oro 2025 a través de Movistar+ Plus, canal que estaría integrado en el paquete básico de esta plataforma de pago.

Por otro lado, todos aquellos aficionados al deporte rey que no quieran un sólo detalle de esta 69ª edición de los premios que entrega France Football deben saber que podrán verlo en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como para acceder a su página web mediante un ordenador de forma rápida y sencilla para disfrutar de todo lo que suceda en el evento del Balón de Oro 2025.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que vaya sucediendo a lo largo del día con este evento que reúne a las mayores personalidades del mundo del fútbol. Si sigues con nosotros la actualidad de este acto de entrega del Balón de Oro 2025 te enterarás de todo lo que ocurra en el Theatre du Chatelet y los premiados en las diferentes categorías, ya que también narraremos en directo y en vivo online minuto a minuto todo lo que suceda en París.

Quién ganó el Balón de Oro en 2024

El año pasado se vivió una de las ediciones más polémicas de la historia del Balón de Oro. Todo el mundo daba por ganador a Vinicius tras la excelente temporada que había firmado con el Real Madrid, con el que ganó la Champions League siendo protagonista en la final. Por la mañana se filtró que el ganador iba a ser un Rodri Hernández, el cual, para muchos, había hecho más méritos para llevárselo en 2023.

El mundo del fútbol entró en un debate enorme sobre si el centrocampista madrileño era merecedor del Balón de Oro o no. Muchos creían que era una buena elección, mientras que otros tantos opinaban que el claro ganador debía ser Vinicius. Fue tal la magnitud de todo lo que sucedió que el Real Madrid decidió no acudir a la gala y le dio plantón a France Football, algo que parece que volverá a repetirse en esta 69ª edición.