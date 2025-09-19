Estos son los nominados al Balón de Oro 2025 masculino y femenino

La Gala del Balón de Oro 2025 se encuentra a la vuelta de la esquina y los nominados para ganar el preciado trofeo ya se preparan para acudir a la gran cita del fútbol que se celebrará este próximo lunes 22 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, en París. Un total de 30 aspirantes están en las quinielas para suceder en el trono al español Rodrigo Hernández, futbolista del Manchester City, que fue galardonado durante la pasada edición por delante de Vinícius Jr, jugador del Real Madrid.

Futbolistas nominados al Balón de Oro 2025

Tal y como recalcamos líneas atrás, 30 jugadores optan a ganar el Balón de Oro 2025, donde destacan principalmente entre los favoritos Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona, y Ousmane Dembélé. Además, también están en la lista jugadores de la talla de Vinícius Jr, Harry Kane, Erling Haaland, o Kylian Mbappé, entre otros.

Lista de nominados al Balón de Oro 2025 masculino: Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Denzel Dumfries, Désiré Doué, Serhou Guirassy, Viktor Gyökeres, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Scott McTominay, Nuno Mendes, Joao Neves, Michael Olise, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Declan Rice, Fabián Ruiz, Mohamed Salah, Virgil Van Dijk, Vinicius Jr., Vitinha, Florian Wirtz y Lamine Yamal.

Lista completa de nominadas al Balón de Oro femenino

Por otro lado, en París también se definirá quién será la galardonada en el Balón de Oro femenino, y donde destaca sobre todo la presencia de las españolas Aitana Bonmatí, reciente campeona del trofeo, Esther González, Alexia Putellas, o Patri Guijarro, entre otras.

Balón de Oro 2025 femenino: Sandy Baltimore, Barbra Banda, Aitana Bonmatí, Lucy Bronze, Klara Bühl, Mariona Caldentey, Sofia Cantore, Step Catley, Temwa Chawinga, Melchie Dumarnay, Emily Fox, Cristiana Girelli, Esther González, Caroline Graham Hansen, Pernille Harder, Patri Guijarro, Amanda Gutierres, Lindsey Heaps, Chloe Kelly, Frida Leonhardsen-Maanum, Marta, Clara Mateo, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas, Alessia Russo, Johanna Rytting Kaneryd, Caroline Weir y Leah Williamson.

Nominados a mejor entrenador del mundo

En cuanto al trofeo Johan Cruyff, es decir, al mejor entrenador del año, el gran favorito para obtener el premio es Luis Enrique, tras el impecable año que firmó el París Saint-Germain durante la temporada pasada, donde salió campeón en diferentes competiciones, destacando la UEFA Champions League que conquistó en Munich después de doblegar de forma contundente, por 5-0, al Inter de Milán.

Antonio Conte (Nápoles)

Luis Enrique (PSG)

Hansi Flick (FC Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Arne Slot (Liverpool)

Los nominados al Trofeo Kopa

Trofeo Kopa masculino : Ayyoub Bouaddi, Pau Cubarsí, Désire Doué, Estevao, Dean Huijsen, Myles Lewis-Skelly, Rodrigo Mora, Joao Neves, Lamine Yamal, Kenan Yildiz.

: Ayyoub Bouaddi, Pau Cubarsí, Désire Doué, Estevao, Dean Huijsen, Myles Lewis-Skelly, Rodrigo Mora, Joao Neves, Lamine Yamal, Kenan Yildiz. Trofeo Kopa femenino: Michelle Agyemang, Linda Caicedo, Wieke Kaptein, Vicky López, Claudía Martínez.

Candidatos a llevarse el premio al mejor portero