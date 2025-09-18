Cuándo es la gala del Balón de Oro: premios que se entregan, nominados, horario y dónde ver por TV

El mundo del fútbol ya está mirando con bastante atención a París, ya que la entrega del Balón de Oro 2025 está cada vez más cerca. Son 30 los futbolistas aspirantes a suceder en el trono a Rodri Hernández, aunque es cierto que es un secreto a voces que Ousmane Dembélé y Lamine Yamal son los grandes favoritos para llevarse este prestigioso galardón que siempre puede guardar alguna sorpresa en su veredicto final.

Fecha y horario de la gala del Balón de Oro 2025

La revista France Football, que es la organizadora de la entrega del Balón de Oro, informó hace tiempo que sería el lunes 22 de septiembre la fecha escogida para la entrega de este galardón que sueñan con ganar todos los futbolistas del mundo. El horario escogido por la organización ha sido el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que a esa hora arrancará el evento y un rato después, como colofón final, conoceremos quién es el futbolista que se lleva el esférico dorado.

Dónde es la gala de entrega del Balón de Oro 2025

Un año más, el Theatre du Chatelet, situado en la ciudad de París, ha sido escogido como el escenario por France Football para ser entregado el Balón de Oro 2025. El mejor futbolista de la pasada temporada será reconocido en este recinto que se encuentra en el primer distrito de la ciudad y que estará a rebosar, lleno de grandes personalidades del mundo del fútbol y también famosos que no se quieren perder un evento de tal magnitud que es una auténtica fiesta del deporte rey.

Qué premios se entregan en la gala del Balón de Oro

Durante todo el evento de esta 69ª edición de la entrega del Balón de Oro se repartirán diferentes premios, . Los más importantes, sin duda, serán los del esférico dorado, que se entregaran al mejor futbolista y a la mejor jugadora de la temporada pasada. Otro de los galardones destacados es el Trofeo Kopa, que se otorga al mejor menor de 21 años. También se dará el Trofeo Yashin que premia al guardameta más destacado del último curso.

El premio al mejor entrenador, llamado Trofeo Johan Cruyff, también será uno de los galardones más esperados, mientras que se premiará al mejor club masculino y también femenino. El Trofeo Gerd Müller está reservado para los máximos goleadores de la pasada campaña y el Premio Sócrates, que siempre es muy especial, ya que se reconoce a una persona o asociación que ha demostrado un gran compromiso social o humanitario.

Nominados a los premios del Balón de Oro 2025

Balón de Oro 2025 masculino : Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Denzel Dumfries, Désiré Doué, Serhou Guirassy, Viktor Gyökeres, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Scott McTominay, Nuno Mendes, Joao Neves, Michael Olise, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Declan Rice, Fabián Ruiz, Mohamed Salah, Virgil Van Dijk, Vinicius Jr., Vitinha, Florian Wirtz y Lamine Yamal.

: Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Denzel Dumfries, Désiré Doué, Serhou Guirassy, Viktor Gyökeres, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Scott McTominay, Nuno Mendes, Joao Neves, Michael Olise, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Declan Rice, Fabián Ruiz, Mohamed Salah, Virgil Van Dijk, Vinicius Jr., Vitinha, Florian Wirtz y Lamine Yamal. Balón de Oro 2025 femenino : Sandy Baltimore, Barbra Banda, Aitana Bonmatí, Lucy Bronze, Klara Bühl, Mariona Caldentey, Sofia Cantore, Step Catley, Temwa Chawinga, Melchie Dumarnay, Emily Fox, Cristiana Girelli, Esther González, Caroline Graham Hansen, Pernille Harder, Patri Guijarro, Amanda Gutierres, Lindsey Heaps, Chloe Kelly, Frida Leonhardsen-Maanum, Marta, Clara Mateo, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas, Alessia Russo, Johanna Rytting Kaneryd, Caroline Weir y Leah Williamson.

: Sandy Baltimore, Barbra Banda, Aitana Bonmatí, Lucy Bronze, Klara Bühl, Mariona Caldentey, Sofia Cantore, Step Catley, Temwa Chawinga, Melchie Dumarnay, Emily Fox, Cristiana Girelli, Esther González, Caroline Graham Hansen, Pernille Harder, Patri Guijarro, Amanda Gutierres, Lindsey Heaps, Chloe Kelly, Frida Leonhardsen-Maanum, Marta, Clara Mateo, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas, Alessia Russo, Johanna Rytting Kaneryd, Caroline Weir y Leah Williamson. Trofeo Yashin masculino : Alisson Becker, Yassine Bounou, Lucas Chevalier, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Emiliano Martínez, Jan Oblak, David Raya, Matz Sels y Yann Sommer.

: Alisson Becker, Yassine Bounou, Lucas Chevalier, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Emiliano Martínez, Jan Oblak, David Raya, Matz Sels y Yann Sommer. Trofeo Yashin femenino : Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Hannah Hampton, Chiamaka Nnadozie, Daphne van Domselaar.

: Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Hannah Hampton, Chiamaka Nnadozie, Daphne van Domselaar. Trofeo Johan Cruyff masculino : Antonio Conte, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Arne Slot.

: Antonio Conte, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Arne Slot. Trofeo Johan Cruyff femenino : Sonia Bompastor, Arthur Elias, Justine Madagu, Renée Slegers, Sarina Wiegman.

: Sonia Bompastor, Arthur Elias, Justine Madagu, Renée Slegers, Sarina Wiegman. Trofeo Kopa masculino : Ayyoub Bouaddi, Pau Cubarsí, Désire Doué, Estevao, Dean Huijsen, Myles Lewis-Skelly, Rodrigo Mora, Joao Neves, Lamine Yamal, Kenan Yildiz.

: Ayyoub Bouaddi, Pau Cubarsí, Désire Doué, Estevao, Dean Huijsen, Myles Lewis-Skelly, Rodrigo Mora, Joao Neves, Lamine Yamal, Kenan Yildiz. Trofeo Kopa femenino : Michelle Agyemang, Linda Caicedo, Wieke Kaptein, Vicky López, Claudía Martínez.

: Michelle Agyemang, Linda Caicedo, Wieke Kaptein, Vicky López, Claudía Martínez. Mejor club del año masculino : Botafogo, Chelsea, Barcelona, PSG, Liverpool.

: Botafogo, Chelsea, Barcelona, PSG, Liverpool. Mejor club del año femenino: Arsenal, Chelsea, Barcelona, Olympique de Lyon, Orlando Pride.

Dónde ver por televisión en directo la gala del Balón de Oro 2025

La gala del Balón de Oro 2025 se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar+, que fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos para emitir todo el evento que organiza France Football y que premia y reconoce al mejor futbolista de la pasada temporada. El canal de Vamos o Movistar+ Plus será el encargado de retransmitir este acto que reúne a las grandes personalidades del mundo del fútbol.

Todos aquellos que no quieran perderse ni un solo detalle de la gala del Balón de Oro 2025 podrán ver el evento en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+, que se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Hay que recordar también que en la página web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra en este acto que se celebra en París, ya que lo narraremos en directo minuto a minuto y también publicaremos las noticias de todos los premiados y las reacciones importantes que lleguen desde la capital de Francia.