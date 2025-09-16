El PSG atiza a Lamine Yamal: «Si Dembélé no gana el Balón de Oro, los que votan no tienen competencia»

La gala del Balón de Oro está a la vuelta de la esquina y desde diversos frentes continúan las defensas hacia los principales favoritos al trofeo, entre los que están Ousmane Dembélé y Lamine Yamal. En las últimas semanas, el debate sobre quién es merecedor ha llegado a los propios clubes y el último que ha hablado ha sido el PSG.

Luis Campos, director deportivo del club, tiene claro que el francés es quien debe proclamarse en la cima por delante del futbolista del FC Barcelona: «Si Ousmane no gana el Balón de Oro es porque las personas que votaron no tienen la competencia para votar por el Balón de Oro. El que claramente merece el Balón de Oro es Dembélé, no hay discusión. Hablo de la temporada pasada, no de una proyección sobre Lamine Yamal en unos años», afirmó.

En la pasada temporada, el conjunto de Luis Enrique dominó Europa, lo que ha hecho que tenga el equipo parisino hasta nueve futbolistas nominados. Campos también nombró otros como Barcola, Pacho, Hakimi y Vitinha. Sin embargo, su favorito es el extremo: «Fue elegido mejor jugador de la Champions League y el mejor de la liga. Ha ganado todo. Si se llamara Messi o Cristiano, no habría discusión», añadió Luis en declaraciones de un programa televisivo en RMC Sport.

El PSG hace campaña con Dembélé

El Théâtre du Châtelet de París espera el sucesor de Rodri y varias personalidades del fútbol también se han posicionado a favor de Lamine: «A ver si se lo puedo entregar a él», bromeaba Stoichkov hace unas semanas. Incluso uno que está entre dos aguas como Koundé no tiene claro quién debe ser el que salga victorioso: «Hay argumentos a favor de sobra para los dos. Estoy muy contento de estar con Lamine, de ver cómo está guiando en el Barça. Ousmane ha evolucionado muy bien y ha alcanzado la plenitud. Está jugando su mejor fútbol, y las estadísticas acompañan eso. De forma que gane el mejor».

Actualmente, los dos se encuentran lesionados con sus respectivos equipos. Dembélé tiene problemas en el isquiotibial derecho después del parón de selecciones y no volverá hasta mediados de octubre. Mientras, Lamine sufre una lesión en el pubis tras regresar con España que le dejó sin jugar la pasada jornada de Liga.