Dembélé se lesiona con Francia y no jugará contra el Barcelona en Champions

Drama en el PSG. Ousmane Dembélé ha confirmado todos los malos presagios y no estará disponible para jugar el partido de Champions frente al FC Barcelona. El extremo se lesionó durante este parón de selecciones en el partido ante Ucrania y el club francés ha informado que sufre una lesión en el isquiotibial derecho que le apartará de los terrenos de juego durante las próximas seis semanas.

Un contratiempo al que se une también la baja de Desiré Doué, otra de las grandes armas de Luis Enrique, que tampoco pudo acabar el partido tras un golpe en la pantorrilla derecha, por lo que se estima que esté cuatro semanas y sea seria duda para el partido ante los de Hansi Flick. Dos bajas muy sensibles a falta de apenas 25 días para el partido europeo ante el Barça, además de perderse la primera jornada de la liguilla ante este 17 de septiembre en el Parque de los Príncipes ante el Atalanta.

De esta forma, el conjunto azulgrana tiene un argumento a favor al tener al frente al campeón sin dos de los hombres que fueron claves para levantar la primera ‘Orejona’ de la historia del Paris Saint-Germain. Aun así, el Barça tiene la preocupación del alcance de la lesión de Frenkie de Jong, que tuvo que volver a Barcelona después de sufrir molestias en el glúteo.

Dembélé, agradecido al Barça

Antes de lesionarse, Dembélé habló de su trayectoria en el Barcelona y de los errores que le hicieron fracasar cuando llegó como el segundo fichaje más caro de la historia del club. Aun así, recuerda con cariño cómo fue su paso por el Camp Nou y la importancia que fue para su carrera.

«Estoy contento con todo lo que me pasó en el Barcelona, ahí fue donde realmente crecí como persona, tanto dentro como fuera del campo. Llegué al Barcelona con solo un año y medio como profesional, no fui mucho al gimnasio, salté directamente al campo con mucha energía y algo de talento también», explicó Ousmane.

«También hice muchos amigos en Barcelona, ​​con quienes todavía hablo mucho. Así que fue una época excepcional para mí y, sobre todo, una época de aprendizaje», añadió.

«No tuve suerte durante tres o cuatro años con las lesiones. Cuando podía jugar, tenía que adaptarse. Cuando no, tenía que mantenerse fuerte. Pero hacía lo que me apasionaba y estaba en el club de mis sueños, el Barcelona. No fue fácil, pero después de tres o cuatro años, las cosas mejoraron mucho», zanjó.