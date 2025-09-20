Luis Enrique pide el Balón de Oro a Dembélé cantando en rueda de prensa

Faltan apenas dos días para que se celebre la gala del Balón de Oro y Luis Enrique tiene claro quién es su vencedor: Ousmane Dembélé. Desde el PSG no ha parado de hacerse campaña para que el francés se imponga a Lamine Yamal en la carrera por el trofeo. Sin embargo, lo que nadie se esperaba era la forma tan peculiar en que iba a hacerlo el asturiano.

Y todo ha ocurrido este sábado en plena rueda de prensa en el partido previo contra el Marsella en la Ligue 1. Aunque tenía el foco en el partido, una de las preguntas iba enfocada acerca de la gala, y Luis Enrique no pudo ser más claro dentro de la originalidad en la respuesta: «Lo he repetido muchas veces, y solo hay una canción que siempre está en mi cabeza…’Ousmane Ballon D’Or, et Ousmane Ballon D’Or’» dijo, provocando las risas de los periodistas franceses en la sala.

Luis Enrique confía en el Balón de Oro

Desde el club francés hay cierta tranquilidad en que Dembélé sea el sucesor de Rodri. La temporada pasada fue la mejor de su carrera deportiva conquistando liga y Champions siendo la mayor estrella del equipo. Una carrera que parece haber ganado a jugadores del Barça como Raphinha, Pedri y el propio Lamine.

El Barça confirmó que irá a París para acudir a la gala con la única ausencia del centrocampista canario, que ha preferido no viajar para descansar en Barcelona. Aun así, la expedición culé será total porque tiene otras nominaciones como Cubarsí al trofeo Kopa, Hansi Flick al mejor entrenador (se espera que lo gane el propio Luis Enrique) y varias del equipo femenino. Faltan muy pocas horas para que Ronaldinho entregue el trofeo que todo jugador sueña con tener algún día.