La ‘innovadora’ estrategia de Luis Enrique viendo el partido desde la grada ya se hacia hace 40 años

«Puedo controlarlo todo, tenemos mucha información directa», decía Luis Enrique estos días tras su particular protagonismo en la última jornada de la Ligue 1 entre el Paris Saint Germain y el Lens, donde se pudo ver al entrenador asturiano viendo el primer tiempo del partido desde la grada, en la zona de tribuna, y el segundo tiempo de vuelta al banquillo. Un gesto que ha sido interpretado como otra de las locas revoluciones del entrenador del PSG, aunque ésta, de revolución, poca.

En el recuerdo de los más longevos seguro que está otro entrenador que, para muchos tenía algo diferente, que trajo ideas nuevas y que ya puso en práctica eso de ver la mitad de un partido desde la grada pero tener una imagen mucho más general y precisa de todo lo que estaba sucediendo sobre el terreno de juego. Hablamos de Terry Venables, mítico entrenador del FC Barcelona entre 1984 y 1987 que, desgraciadamente, nos dejó el pasado 2023.

Ya fue viral y muy comentado en su día el andamio de Luis Enrique durante los entrenamientos de la selección española, en su empeño por ver las cosas desde otro punto de vista, buscando la mejora no solo de sus jugadores, sino también de su trabajo y desempeño. Luis Enrique, aprovechando una lesión en la clavícula, está viendo el partido del PSG desde la grada durante el primer tiempo con el fin de «controlar todo lo que ocurre en el campo» para, durante el descanso, dar indicaciones, mejoras y órdenes más precisas a sus jugadores, volviendo al borde del terreno de juego para el segundo tiempo.

Según Luis Enrique, es una práctica que viene observando en otros deportes, como son el rugby o el fútbol americano, donde los entrenadores buscan una posición más elevada para tener una imagen más general de todo el campo. La decisión tomada por el entrenador del PSG ha sido recibida por los medios como una práctica innovadora, otra más en su historial y su empeño por mejorar el rendimiento de sus equipos.

Pero la realidad es que esto que hace Luis Enrique ya lo hacía hace 40 años atrás el mencionado Terry Venables, el mismo que tras 11 temporadas sin título de Liga en Can Barça, logró imponerse con el cuadro culé en la campaña 84-85 al resto de rivales, entre ellos el Real Madrid. Además, en la 85/86 logró la Copa y alcanzó la final de la por aquel entonces Copa de Europa, donde perdió en la tanda de penaltis ante el Steaua de Bucarest, la que podría haber sido la primera Orejona culé. En total, Venables dirigió 169 partidos oficiales en el Barça, con dos títulos y el recuerdo de un entrenador diferente.

Venables, además de ver parte de los partidos desde la grada, implementó un fútbol muy agresivo en el Barça, no precisamente caracterizado por su dureza y faltas, sino por la presión unánime de sus jugadores, todos a una, con un bloque que no paró de correr y que fue líder durante todas y cada una de las jornadas de Liga en su primer año.