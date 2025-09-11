Luis Enrique estará varias semanas fuera de los banquillos tras ser operado de la clavícula

Luis Enrique fue operado con éxito de la clavícula en España después de sufrir un aparatoso accidente el pasado viernes que le obligó a ir directamente a urgencias. Después de varios días ingresado, por fin este jueves ha sido operado sin problemas. El entrenador asturiano estará varias semanas de baja y su puesto en el banquillo del PSG lo ocupará su segundo entrenador: Rafel Pol.

Desde el pasado viernes, el único parte oficial del estado de salud lo comunicó el PSG en una breve nota: «Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula. El Paris Saint-Germain expresa su total apoyo a Luis Enrique y le desea una pronta recuperación. El club proporcionará más información próximamente».

Luis Enrique todavía no se ha pronunciado públicamente después de sufrir este accidente de bicicleta. Su estado de salud era una incógnita durante toda esta semana, pero este jueves ya ha trascendido que evoluciona favorablemente tras ser operado con éxito de la clavícula. Ahora tendrá que llevar un tiempo de reposo y eso le obligará a estar un tiempo fuera de los terrenos de juego.

De esta manera, el segundo entrenador de Luis Enrique en el cuadro francés, Rafel Pol, cogerá los mandos del PSG durante estos días en los que el asturiano estará de baja. Pol ya ha dirigido al equipo tras el parón y tendrá que dar su primera rueda de prensa como entrenador interino de manera momentánea este sábado en la previa del PSG-Lens. El domingo a las 17:15 se sentará como primer técnico en el banquillo del Parque de los Príncipes.

Pero es que el próximo partido del PSG es de Champions League ante la Atalanta el miércoles 17 de septiembre, también en el Parque de los Príncipes. Otro partido en el que estará Rafel Pol como primer entrenador. Luego, el cuadro francés tendrá que medirse en Ligue 1 a Marsella y Auxerre, para el 1 de octubre visitar al Barcelona en la Copa de Europa. Veremos si Luis Enrique está disponible para ese partido o no.