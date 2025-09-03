Donnarumma no se olvida de Luis Enrique: «¿Decepcionado con él? Me quedo el cariño de mis compañeros»

Gianluigi Donnarumma no se ha olvidado de cómo fueron sus últimas horas en el PSG antes de poner rumbo y oficializar su fichaje por el Manchester City de Pep Guardiola. Después de cuatro años en el Parque de los Príncipes, el portero de 26 años reabrió las discrepancias que tuvo con el técnico asturiano cuando le abrieron la puerta para salir de la capital francesa.

«Mi relación con él siempre había sido buena. Aprecié que fuese directo conmigo desde el principio en la concentración de pretemporada. ¿Decepcionado con él? No lo sé, cada uno toma sus decisiones. Es justo, porque es lo que está en su mano, pero al final tener y sentir el apoyo de todos mis compañeros me ha hecho comprender lo que signifiqué para el PSG. Eso es lo más importante», explicó el guardameta en la concentración con la selección italiana.

«Al final son las cosas que más permanecen. Saber el cariño que me tiene el entorno del PSG me hace sentir orgulloso y contento. Este último año ha sido muy feliz, uno de los mejores de mi carrera», añadió Donnarumma. El club francés fichó como su relevo a Lucas Chevalier, por el que pagaron 40 millones de euros este verano.

Donnarumma, motivado por ser entrenado por Pep Guardiola

Respecto a su llegada al Etihad Stadium, donde se le abrieron las puertas con la salida de Ederson al Fenerbahçe, confesó su ilusión por entrenar bajo las órdenes de Guardiola y ponerse la camiseta del Manchester City: «Estaba deseando ir allí, mostraron un gran interés y eso me halagaba, que te quiera un club tan prestigioso no puede sino hacerte sentir orgulloso. Estoy muy contento y emocionado», aseguró en rueda de prensa.

«Estoy orgulloso de ser entrenado por Guardiola, puedo mejorar mucho con él y podemos conseguir muchas cosas», añadió el meta campeón de la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain, que llegó por 30 millones al equipo inglés.

Después de dos derrotas consecutivas en la Premier League, el City es decimotercero en la clasificación donde no ha mostrado una mejoría con la que acabó la temporada pasada pese a la inversión multimillonaria. «No es fácil, hay que trabajar duro y quiero ganar en Inglaterra», zanjó.