La juez del ‘Caso Negreira’ llama a declarar como testigos a Laporta, Luis Enrique y Ernesto Valverde

El ‘Caso Negreira’ continúa quemando etapas. La última ‘salpica’ a Joan Laporta, Luis Enrique y Ernesto Valverde, que han sido citados por la juez para declarar el próximo 25 de noviembre en calidad de testigos. El primero de ellos fue presidente del Barcelona durante buena parte de la etapa en la que el club abonó 8,4 millones al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.

Mientras que los dos últimos fueron entrenadores del primer equipo. Lo que se pretende comprobar con los técnicos es si realmente conocieron los presuntos informes con los que la entidad justificó los pagos millonarios al ex árbitro. Cabe recordar que la investigación se abrió después de conocerse que el Barcelona había pagado durante 17 años al vicepresidente de los árbitros.

Ahora, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara a finales del pasado mes de junio que Joan Laporta, Luis Enrique y Ernesto Valverde como testigos, la Juez ha accedido a ello. Se buscaría dilucidar si conocían los presuntos informes que justificaban los pagos al vicepresidente del CTA. Estos abonos periódicos fueron, además, incrementados durante el primer mandato de Laporta y se justificaban en unos presuntos informes elaborados por Enríquez Negreira de los que todavía no hay rastro.

Además de Laporta, Luis Enrique y Ernesto Valverde, como testigos, ya estaban Bartomeu, Rosell y el hijo de Negreira llamado a declarar como investigados. Josep María Bartomeu, Sandro Rosell, ex presidentes del Barcelona, y Javier Enríquez, hijo de Negreira, han sido citados a declarar como investigados por un delito de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo.

Alejandra Gil, la juez que lleva el caso en el que se investiga los pagos millonarios del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, cita a Bartomeu, Rosell y Enríquez, además también de a Ana Paula Rufas, esposa de Negreira, Óscar Grau y Albert Soler, ex directivos del Barcelona. La juez ha citado a todos ellos para declarar el próximo 18 de septiembre.