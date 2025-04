La juez del ‘caso Negreira’ llama a declarar como investigados a Bartomeu, Rosell y al hijo de Negreira

Josep María Bartomeu, Sandro Rosell, ex presidentes del Barcelona, y Javier Enríquez, hijo de Negreira, han sido citados a declarar como investigados por un delito de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo. Alejandra Gil, la juez que lleva el caso en el que se investiga los pagos millonarios del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, cita a Bartomeu, Rosell y Enríquez, además también de a Ana Paula Rufas, esposa de Negreira, Óscar Grau y Albert Soler, ex directivos del Barcelona.

La juez cita a todos ellos para el próximo 18 de septiembre, después de que la causa sufriera una prórroga hace pocos días. El mes de septiembre de 2025 está marcado como el máximo para continuar con esta investigación del caso que supone todo un escándalo en el fútbol español.

Tanto a Josep María Bartomeu como a Sandro Rosell, ex presidentes del Barcelona, se les cita a declarar como investigados por un delito de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, misma acusación a la que se enfrenta Javier Enríquez, hijo de Negreira, persona que además daba clases de coaching a árbitros de Primera División. A Ana Paula Rufas, mujer de Negreira, no está investigada por ese delito, no se le investiga por este delito sino por el de blanqueo de capitales.

Además, tanto Bartomeu como Rosell también están acusados en este proceso judicial de delitos de falsedad documental y administración documental. Estas novedades coinciden con el segundo aniversario desde que se instruyera el llamado ‘caso Negreira’, abierta por una denuncia de la Fiscalía tras conocerse las informaciones de los pagos millonarios, y durante años, del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité de Árbitros.

Prórroga del ‘caso Negreira’

La juez prorrogó el pasado mes de febrero la instrucción sobre el caso Negreira, que ya ha cumplido dos años de pesquisas judiciales en los tribunales. La instructora ha alargado seis meses más la investigación y ordenará nueva diligencias.

La magistrada acordó la prórroga, tal y como habían pedido tanto la Fiscalía como la acusación ejercida por LaLiga, al entender que el procedimiento puede «dilatarse» porque no han sido practicadas las declaraciones de los investigados. Esta diligencia es obligatoria antes de enviar el caso a juicio.